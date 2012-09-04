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Tanjevic’in 150.sınavı

(A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic,Türkiye'nin başında 150. milli maçına çıkacak.

04 Eylül 2012 Salı 12:40
Tanjevic’in 150.sınavı
 (A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, 2013 Avrupa Şampiyonası elemeleri (F) Grubu'nda İtalya ile yarın (5 Eylül) deplasmanda yapılacak karşılaşmada, Türkiye'nin başında 150. milli maçına çıkacak.

Tanjevic yönetiminde yaptığı 149 maçta 85 galibiyet alan Türkiye, 64 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı.

Türk Milli Takımı ile ilk kez 20 Mayıs 2004'te resmi sözleşme imzalayan Tanjevic, 15. Akdeniz Oyunları, 15. Dünya Basketbol Şampiyonası, 34, 35 ve 36. Avrupa Şampiyonası finallerinin ardından Türkiye'deki 16. Dünya Şampiyonası'nda da milli takımın başında görev yaptı. Dünya Şampiyonası'ndan sonra rahatsızlığı nedeniyle başantrenörlük görevinden ayrılan Tanjevic, kendisinin yerine başantrenör olan Orhun Ene'nin görevini bırakmasının ardından 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri öncesinde yeniden başantrenörlük görevine getirildi.

60. resmi maçı

(A) Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Bogdan Tanjevic, yarınki İtalya karşılaşmasıyla birlikte milli takımın başında 60. resmi maçını oynayacak.

''12 Dev Adam'', Tanjevic döneminde yaptığı 59 resmi maçta 38 galibiyet, 21 yenilgi aldı.

Tanjevic döneminde Türkiye, 16. Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak tarihindeki en büyük başarısını elde etti.

Milliler, Tanjevic yönetiminde çıktığı son 14 resmi maçta 11 galibiyet alırken, 3 maçta sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde 2 yenilgi

Türkiye, Tanjevic döneminde yaptığı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarında 2 yenilgi aldı.

Tanjevic yönetiminde 17 eleme grubu maçı yapan milliler, 15 galibiyet alırken, sadece İtalya ve Çek Cumhuriyeti'ne yenildi.

34. Avrupa Şampiyonası elemelerinde Bosna-Hersek, Estonya ve Hollanda ile (E) Grubu'nda yer alan ''12 Dev Adam'', 6 maçını da kazanarak, finallere katılmaya hak kazandı.

36. Avrupa Şampiyonası elemelerinde ise Fransa, Ukrayna ve Belçika ile (C) Grubu'nda mücadele eden Tanjevic yönetimindeki Türkiye, yine 6 maçını da kazanarak, finallere katılma hakkı elde etti.

2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemeleri (F) Grubu'ndaki ilk maçında da Belarus'u 77-74 yenen milliler, ikinci maçında deplasmanda İtalya'ya 78-69 mağlup olarak Tanjevic döneminde oynadığı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçlarında ilk yenilgisini aldı. Üçüncü maçında Portekiz'i 74-62 mağlup eden Türkiye, dördüncü maçında deplasmanda Çek Cumhuriyeti'ne 82-64 yenildi. Milliler, beşinci maçında Belarus'u deplasmanda 91-62 gibi farklı skorla mağlup etti.


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