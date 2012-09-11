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Tanjevic: ’’Gelecek yılların Milli Takımı’nı oluşturuyoruz’’

A Milli basketbol Takımı, Euro Basket 2013 Elemeleri'ndeki sekizinci ve sonuncu maçında bu akşam Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da Çek Cumhuriyetini 81-58 mağlup etti.

11 Eylül 2012 Salı 22:10
Tanjevic: ’’Gelecek yılların Milli Takımı’nı oluşturuyoruz’’
Maçı 19 sayının üzerinde tamamlamasından dolayı Euro 2013'e direk katılma hakkı kazanan A Millilerde, maçın ardından basın toplantısında konuşan Baş Antrenör BogdanTanjevic, gelecek yılların Milli takımını oluşturduklarını söyledi.
 
Yeni bir Milli Takım oluşturuyoruz
 
Tanjevic, "Bizim için kazanmak çok önemliydi. Takım o kadar iyi oynadı ki 19 sayının üzerine çıktık. Genç oyuncularla mücadele etmek risk olsada önümüzdeki 4-5 yılın Milli takımını oluşturmaya çalışıyoruz. Hepimiz çok mutluyuz. Amacımız, Avrupa ve Olimpiyatlarda madalya almak" dedi. Tanjevic, bir basın mensubunun Türkiye Milli Takımındaki geleceğini sorması üzerine, "Geleceğim ile ilgili tek düşüncem sağlığım" diyerek cevap verdi.
 
Maçın ardından basın toplantısına konuşan A Milli Bsketbol takımı oyunculardan Doğuş Balbay, savaşıp kazandıklarını söyledi. Balbay, "Gerçekten ilk maçta bize yakışmayan basketbol oynamıştık. Bu maçta ise bize yakışan bir şekilde savaştık ve kazandık. Bizi destekleyen Türk halkına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
 
Çek Cumhuriyeti Antrenörü Pavel Budinsky ise basın toplantısında Türkiye'yi kutladıklarını söyledi. Budinsky, "Öncelikle Türkiye'yi tebrik ediyorum. Çok sert oynadılar ve harika savunma yaptılar. Bizden çok daha iyi mücadele eden Türkiye'yi kutluyorum. Bizde grubu 3. olarak tamamladık bu yüzden mutluyuz" dedi.
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