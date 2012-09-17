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Tanjevic: 'Dörtlü finale kalabilirler'

A Milli Basketbol Takımı’nın başantrenörü Bogdan Tanjevic, eski kulübü Fenerbahçe’nin, takımın başına İtalyan çalıştırıcı Simone Pianigiani’yi getirmekle doğru bir tercihte bulunduğunu ve Anadolu Efes ile birlikte kurdukları kadroyla THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e kalabileceklerini düşündüğünü s

17 Eylül 2012 Pazartesi 13:55
Tanjevic: 'Dörtlü finale kalabilirler'
Beko Basketbol Ligi’ndeki iddialı takımları değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe Ülker’in Pianigiani tercihinin çok doğru olduğunu belirterek, ”Çünkü Pianigiani Avrupa’nın en iyi genç hocalarından biri. Sadece İtalya Ligi’nde elde etmiş olduğu başarılar değil, Avrupa Ligi’nde de elde ettiği sonuçlar da bunu gösteriyor. Antrenör seçimi yanında Fenerbahçe Ülker gerçekten oyuncu anlamında doğru tercihlerde bulundu. Bo McCalebb, Avrupa’nın en iyi oyun kurucularından biri. Andersen ve Sato da iyi oyuncular. Bunlarla beraber şu an takımda bulunan tecrübeli Türk oyuncularla birlikte Fenerbahçe Ülker çok iyi kadro kurdu ve bu sezon başarılı olacaklardır” diye konuştu.
 
'Umarım Beşiktaş en kısa sürede ekonomik sorunlarını çözer' 
 
Ligin son şampiyonu Beşiktaş’a da değinen Tanjevic, ”Beşiktaş’ın durumu hakkında yorum yapmak zor. Buna rağmen bu sene de iyi kadro ve antrenörle beraber olacaklar. Kulüplerin birçoğu Avrupa’da Türkiye’yi temsil ediyor. Onların başarılı olması bizim gururumuz oluyor. Beşiktaş umarım  en kısa sürede ekonomik sorunlarını çözer. Umarım sponsor konusunda da çözüm üretir ve bizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil ederler” dedi.
 
'Engin Ataman'ı çok beğeniyorum' 
 
A Milli Takım’ın başındaki biri olarak Türkiye’deki antrenörleri değerlendiren Bogdan Tanjevic, şöyle konuştu: ”Ergin Ataman’ı çok beğeniyorum. Çok iyi antrenör. Bununla beraber Türkiye’de Orhun Ene, Oktay Mahmuti gibi önemli antrenörler de var. Nihat İzic de gerçekten başarılı. Antrenörlük anlamında bir anlamda çıta yükseldi. Buraya ilk geldiğimde basketbol rekabeti sadece Ülkerspor ve Efes Pilsen arasında geçiyordu. Şu an diğer takımlar Play-Off’larda mücadele ederken, çok daha fazla yenilgi alıyor. Nihat İzic aynı zamanda altyapılarda başarılı işler yaptı. Onu kıskanıyorum. Mehmet Okur, Hidayet Türkoğlu jenerasyonundan itibaren bütün oyuncuları tanıdı. Şimdi diğer oyuncuları yetiştiriyor. Orhun Ene kendi kulübünde genç oyunculara şans verdi. Bir anlamda milli takım politikasına da yardımcı oldu.”
 
'Anadolu Efes ve Fenerbahçe Ülker çok iyi takım kurdular'
 
Türk takımlarının THY Avrupa Ligi’nde istenen başarılara ulaşamamasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Bogdan Tanjevic, şu ifadeleri kullandı: ”Milli takım düzeyinde olduğu gibi kulüpler bazında da Avrupa’da önemli ekipler var. Onların yanlışlıkları değil, diğer rakiplerin onlar kadar güçlü olmaları söz konusu. İnanıyorum ki bu sezon daha çekişmeli ve rekabetin çok olduğu bir dönem olacak. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Ülker gerçekten çok iyi takımlar kurdular. Bu sezon en azından birinin veya ikisinin birden THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final’e kalacağını düşünüyorum. Belki Beşiktaş’ın tecrübe anlamında şansı daha az olabilir. Ama onların da bu başarıyı yakalamak için ellerinde büyük bir fırsat var.”

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