Tamer Kıran: 'Quaresma sorunu devam ediyor'

Elazığspor maçının ardından açıklama yapan Tamer Kıran, basın mensuplarının Quaresmam ile ilgili son durumun ne olduğunu sorması üzerine, "Quaresma sorunu iki ay önce nasılsa şimdi de aynı şekilde devam ediyor" diyerek Portekizli futbolcunun takımdaki durumunun netlik kazanmadığını dile getirdi.















