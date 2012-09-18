Elazığspor maçının ardından açıklama yapan Tamer Kıran, basın mensuplarının Quaresmam ile ilgili son durumun ne olduğunu sorması üzerine, "Quaresma sorunu iki ay önce nasılsa şimdi de aynı şekilde devam ediyor" diyerek Portekizli futbolcunun takımdaki durumunun netlik kazanmadığını dile getirdi.
Tamer Kıran: 'Quaresma sorunu devam ediyor'
Beşiktaş'taki durumu yılan hikeyesine dönen Quaresma ile ilgili Siyah-Beyazlı kulübün Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran, "Quaresma sorunu iki ay önce nasılsa şimdi de aynı şekilde devam ediyor" dedi.
18 Eylül 2012 Salı 11:00