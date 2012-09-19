Tamer Kıran: 'Quaresma Fernandes’in keyfini kaçırır'

Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran, takımın sorunlu yıldızı Ricardo Quaresma’nın yeniden kadroda olmasını hem kendilerinin hem de futbolcuların istemediğini söyledi.





Kıran, “Quaresma ile konuşmayı düşünmüyoruz. Başta biz yöneticiler olmak üzere Türk oyuncular, haydi onları da geçtim, yabancılar bile onu takımda istemiyor. Fernandes de ondan hoşlanmıyor. Takımın şu anki yıldızı Fernandes. Quaresma geldiğinde onun keyfinin kaçmasını istemiyoruz. Fernandes’le de sorun çıkmasını istemeyiz” diye konuştu.

Kaynak: Figen Civan / Vatan