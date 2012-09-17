Tamer Kıran’dan taraftara müjde

eşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran, maçtan sonra yaptığı açıklamada, kulübün en önemli gelirlerinden birinin stat hasılatı olduğunu, taraftarlarından fedakarlık beklediklerini belirterek, ''Ama bir hata varsa onu gözden geçireceğiz. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Geldiler, takımlarını desteklediler'' dedi.





Bilet fiyatlarının yüksek olmasına tepki gösteren Beşiktaşlı taraftarların kapalı tribünün büyük bölümünü boş bıraktığının belirtilmesi üzerine Tamer Kıran, ''Kapalı tribün kombine satışları çok olmadı, ondan boştu. Bugünkü maçta da bilet fiyatlarının yüksek olduğu söylendi. Bu durumu gözden geçirmemiz gerekiyor'' diye konuştu.

Kapalı tribün boş kaldı





Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor maçında kapalı tribündeki büyük boşluklar dikkati çekti.





Siyah-Beyazlı taraftarların geçmiş yıllarda tamamen doldurduğu kapalı tribünün yarısından fazlasının boş olduğu gözlendi.





Taraftarlar kapalı tribündeki bilet fiyatlarının yüksekliğinden yakınırken, diğer tribünlerin tamamına yakını doldu. Müsabakayı 20 bini aşkın Beşiktaşlı taraftar takip etti.





Konuk Sanica Boru Elazığspor'u ise kendilerine ayrılan eski açık tribündeki bölümde 1000'e yakın taraftarı yalnız bırakmadı.



