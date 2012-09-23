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Tamer Kıran’dan Hikmet Karaman’a...

Ligin 5. haftasında oynanan Gaziantepspor-Beşiktaş mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman'a Siyah-Beyazlı kulübün futbol komitesi başkanı Tamer Kıran'dan tepki geldi.

23 Eylül 2012 Pazar 18:00
Tamer Kıran’dan Hikmet Karaman’a...
Beşiktaş Kulübü Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran, Gaziantepspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a, dünkü karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle tepki gösterdi. 

Kıran, Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, dünkü Gaziantepspor-Beşiktaş Spor Toto Süper Lig maçının ardından Hikmet Karaman'ın yayıncı kuruluşa verdiği röportajı hatırlatarak, ''Röportaj sırasında, '3-4 oyuncusunu çıkarın, Beşiktaş'ın takım olarak bizden farkı yok' şeklinde, Beşiktaş'ı ligin tecrübesiz bir takımı gibi sunmaya yönelik talihsiz açıklamasını, beklenmeyen bir başarı sonrası dozu fazla kaçırılmış bir sevinç gösterisi olarak değerlendiriyoruz. Sayın Karaman'ın kastı aşan bu talihsiz yorumunu, kendisinin zafer sarhoşluğuna bağlıyor, Beşiktaş gibi büyük camialardaki ruh ve profesyonellik kalitesi ile bu camialarda görev yapan teknik adam ve takımların, hangi noktalarda fark ve üstünlük taşıdığını iyi bilmesi gerektiğini düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı. 

Sadece kişiler ve günübirlik başarıyla büyük takım olunamayacağını belirten Kıran, şunları kaydetti: 

''Büyük camia da bitmek bilmeyen büyük hayaller ve hedefler ile var olur. Tesadüfi başarılardan stratejik çıkarımlarda bulunmak, açıklamayı yapanı yukarı taşımayacağı gibi, kendisini 'Büyük takım üzerinden gündem yaratma' kolaycılığına sürükler. İşte bu nedenle, Beşiktaş olarak takımımızı tesadüfi başarılardan elde edilen stratejilerle yönetmek yerine, sürdürülebilir başarılar için stratejiler geliştirerek ileriye taşımak için aralıksız çalışıyoruz.'' 
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