Galeriler Videolar
İstanbul 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Tamer Kıran, Almeida konusuna noktayı koydu

Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran, TRT 1'deki Stadyum programına katıldı. Kıran, "Almeida insanı bir nedenle takımdan ayrılmak istediğini bize iletti. Ancak herhangi bir takımdan teklif getiremedi. Artık kafasını toplayacak ve Beşiktaş için ter dökecek" dedi.

03 Eylül 2012 Pazartesi 14:00
Tamer Kıran, Almeida konusuna noktayı koydu
Beşiktaş'ta transfer döneminin sona ermesine saatler kala Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT 1 yayınlanan Stadyum programına katılan Kıran, "Almeida, insani bir nedenle takımdan ayrılmak istediğini bize iletti. Yerine bir oyuncu bulmamız ve herhangi bir kulüpten teklif getirmesi halinde bu durumu gündemimize alabileceğimizi söyledik. Ancak aradan geçen sürede herhangi bir kulüpten teklif getirmedi. Almeida futbolcumuzdur. Artık kendisini toparlayıp, kafasını futbola verip Beşiktaş için ter dökmelidir" dedi.

'Quaresma için kararımız belli'

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Quaresma ile ilgili de konuşan Kıran, "Avrupa’nın birçok ülkesinde transfer tamamlandı.
Quaresma kulüp bulamadıysa oturup değerlendireceğiz. Henüz ulaşmış bir teklif yok. Ayrıca takımda kalacak olması oynayacak anlamına gelmiyor. Kendisiyle ilgili iki konumuz var. Biri maddi, diğeri disiplin yönünden. Maddi durum bizi ilgilendiriyor. Disiplin konusu teknik heyetin sorumluluğunda. Her iki konuda gelişme olabilirse takıma dönüşü söz konusu olabilir. O olmazsa kararımız belli" diye konuştu.

'Hocamız ısrarcı değil'

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Siyah-Beyazlılar'ın yöneticisi, "Transferin bitimine 3 gün kaldı. Hocamız ve başkanla birlikte bu konuyu görüştük. Hocamızın fikirlerini net olarak aldık. Buna göre bir listemiz var. Liste üzerinde çalışarak transferi 3 gün içinde bitirmeye çalışacağız. Teknik direktör Samet Aybaba çok ısrarcı değil. Daha önce Almeida’nın durumu belli değildi. Onun durumuna göre transfer ihtiyacı olacağını düşünüyorduk. Bu oyuncunun durumu belli olduğu için ısrarcı değiliz. Forvet oyuncu düşüncemiz vardı" derken, isimleri gündemde olan Zarate ve Lazovic ile görüştüklerini, ancak bu oyuncuların transferinin gerçekleşmesinin zor gözüktüğünü sözlerine ekledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim