Tamer Kıran, Almeida konusuna noktayı koydu

Beşiktaş'ta transfer döneminin sona ermesine saatler kala Futbol Komitesi Başkanı Tamer Kıran çarpıcı açıklamalarda bulundu. TRT 1 yayınlanan Stadyum programına katılan Kıran, "Almeida, insani bir nedenle takımdan ayrılmak istediğini bize iletti. Yerine bir oyuncu bulmamız ve herhangi bir kulüpten teklif getirmesi halinde bu durumu gündemimize alabileceğimizi söyledik. Ancak aradan geçen sürede herhangi bir kulüpten teklif getirmedi. Almeida futbolcumuzdur. Artık kendisini toparlayıp, kafasını futbola verip Beşiktaş için ter dökmelidir" dedi.





'Quaresma için kararımız belli'





Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Quaresma ile ilgili de konuşan Kıran, "Avrupa’nın birçok ülkesinde transfer tamamlandı.

Quaresma kulüp bulamadıysa oturup değerlendireceğiz. Henüz ulaşmış bir teklif yok. Ayrıca takımda kalacak olması oynayacak anlamına gelmiyor. Kendisiyle ilgili iki konumuz var. Biri maddi, diğeri disiplin yönünden. Maddi durum bizi ilgilendiriyor. Disiplin konusu teknik heyetin sorumluluğunda. Her iki konuda gelişme olabilirse takıma dönüşü söz konusu olabilir. O olmazsa kararımız belli" diye konuştu.





'Hocamız ısrarcı değil'





Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Siyah-Beyazlılar'ın yöneticisi, "Transferin bitimine 3 gün kaldı. Hocamız ve başkanla birlikte bu konuyu görüştük. Hocamızın fikirlerini net olarak aldık. Buna göre bir listemiz var. Liste üzerinde çalışarak transferi 3 gün içinde bitirmeye çalışacağız. Teknik direktör Samet Aybaba çok ısrarcı değil. Daha önce Almeida’nın durumu belli değildi. Onun durumuna göre transfer ihtiyacı olacağını düşünüyorduk. Bu oyuncunun durumu belli olduğu için ısrarcı değiliz. Forvet oyuncu düşüncemiz vardı" derken, isimleri gündemde olan Zarate ve Lazovic ile görüştüklerini, ancak bu oyuncuların transferinin gerçekleşmesinin zor gözüktüğünü sözlerine ekledi.