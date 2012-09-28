Tam dört kez vuruldu ama...

Afganistan'da bulunan Amerikan ordusu askerlerinden birinin kask kamerasınca kaydedilen bu görüntüler, izleyenleri soluksuz bırakıyor.

Ekibiyle Taliban militanlarının saldırısına uğrayan asker, saldırıyı ekibinin üzerinden uzaklaştırmak için dağdan aşağı koşarken üç buçuk dakikalık görüntüler boyunca tam dört kez vuruluyor.

YouTube üzerinden paylaşılan bu görüntüler bir anda tüm dünyanın ilgisini çekti.

Video görüntülerinde "Vuruldum!" ve "Bana yardım edin!" diye bağırdığı duyulan askerin ismi açıklanmazken, yaralarının ciddi olmadığı ve tedavisinin ardından ülkesine döndüğü belirtildi.