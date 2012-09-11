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Tam bağımsız Kosava

Kosova, 4 yıl süren denetimli bağımsızlığın ardından tam bağımsızlığına kavuştu. Karar, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katıldığı toplantıyla Priştine’den dünyaya duyuruldu.

11 Eylül 2012 Salı 14:38
Tam bağımsız Kosava

 

Kosova tam bağımsızlığına kavuştu. Kosova Başbakanı Haşim Taçi, Kosova'da 4 yıldır süren denetimli bağımsızlığın sona erdiğini duyurdu.

Açıklama; 23 Avrupa ülkesi, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nden temsilcilerin oluşturduğu Uluslararası Yönetim Grubu ile birlikte Priştine'de yapıldı.

Kosova Başbakanı Haşim Taçi, bundan sonraki hedeflerinin NATO ve Avrupa Birliği üyeliği olduğunu söyledi.

Taçi, "Bizim yeni vizyonumuz net; NATO ve AB üyeliği. Şimdi ekonominin kalkınması, yeni iş imkanları sağlanması, demokratik  reformların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bugün gelecek için daha umutlu, daha iyimseriz" dedi.

 

Kararın açıklandığı toplantıda, Türkiye'yi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temsil etti.

Şimşek, ziyareti çerçevesinde Kosova ile çifte vergilendirmeyi önleme antlaşmasına da imza attı. 

KUTLAMA VE TEPKİ
Arnavutluk Cumhurbaşkanı Buyar Nişani ise Uluslararası Yönlendirme Grubu'nun Kosova'daki 'Gözetimli Bağımsızlığın' sona erdirilmesi kararı ile ilgili olarak, "Artık Kosova acı geçmişi geride bıraktı, güvenilir geleceğe doğru gidiyor" dedi.

Nişani mesajında, ''Bu karar nerede bulunurlarsa bulunsunlar tüm Arnavutlar için çok önemli. Artık Kosova acı geçmişi geride bıraktı, güvenilir geleceğe doğru gidiyor. Kosova vatandaşları için parlak bir gelecek var. Kosova Cumhuriyeti, tamamen bağımsız ve egemen bir devlet gibi uzun yolculuğuna başladı. Kosova'nın gözetimli bağımsızlığının sona erdirilmesi, Arnavutluk'un bağımsızlığının ilan edilmesinin 100. yıldönümüyle rastlıyor. Kosova ve Arnavutluk'un aynı destinasyonu var ve bu destinasyon Avrupa'dır. Kosova vatandaşları ve kurumları, demokrasinin ve hukuk devletinin pekiştirilmesine, ekonominin gelişmesine, Avrupa Atlantik geleceğine doğru çaba sarf edecek. Problemleri karşılamak ve geleceğin başarılarını paylaşmak için hep birlikte olacağız'' ifadelerine yer verildi.

Kosova'nın tam bağımsızlığına kavuşması Belgrad'da ise tepkiyle karşılandı.

Kosova, 2008'de tek taraflı olarak Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Sırbistan, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor ve ülkeyi hala Sırbistan'ın bir parçası olarak görüyor.

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