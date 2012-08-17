Taktıkları kask hayatlarını kurtardı!

Arpalık Çukuru mevkiinde meydana gelen kazada, Kayseri istikametinden gelen İbrahim Sırrı’nın kullandığı 68 HL 283 plakalı TIR, virajdan dönerken, Kayseri istikametine gitmekte olan Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Karakılıç’ın kullandığı 06 DS 6132 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada, motosiklette bulunan sürücü Mehmet Karakılıç ve eşi Seval Balkan Karakılıç yaralandı. Olayı gören vatandaşlar ambulansa ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Mehmet Karakılıç’ı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne; eşi Seval Balkan Karakılıç’ı da Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.



TIR sürücüsü İbrahim Sırrı polis tarafından gözaltına alındı.