Taksim'in göbeğinde dehşet veren olay

Ağzı ve burnu kanlar içinde kalan Suat Aslan'ı döven taksiciler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Polis, araç plakalarından tespit ettikleri taksi şoförlerini kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Taksim Sıraselviler Caddesinde meydana geldi. İddialara göre; aracıyla Sıraselviler caddesinden Taksim Meydan istikametine giden Suat Aslan'la taksiciler arasında yol verme kavgası çıktı. Aslan'la taksiciler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arkadaşlarının kavga ettiklerini gören diğer taksi şoförleri de Aslan'a saldırmaya başladı. Bir anda sayıları artan taksiciler, Aslan'ı tekme tokat dövdü.

Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalan Aslan'ı döven taksiciler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aslan, taksiciler tarafından dövüldüğünü söylerken, görgü tanıkları, beş taksi şoförünün Aslan'ı dövdüğünü söyledi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen trafik polisleri Aslan'ı döven taksicilerin araç plakalarını telsizle anons ederek asayiş birimlerine haber verdi. Beyoğlu Öneyici Ekipler Amirliğine bağlı polislerin bölgede yaptıkları kapsamlı çalışma sonucu olaya karışan taksi şoförleri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.