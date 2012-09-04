Taksim’de hayat kadınıyla zorla seks!

İstanbul’da hayat kadını olan T.K., para karşılığı ilişki için Gökhan S. ile anlaştı. İkili Taksim Gezi Parkı’nda çalılıkların arasına girdi.

Habertürk'ün haberine göre, Gökhan S.’nin ters ilişki istediği kadın bunu reddedip bağırmaya başladı. Olay yerine gelen polis, ikiliyi gözaltına aldı. T.K.’nın “Bana tecavüz etti” diye şikâyetçi olması üzerine, Gökhan S.’ye İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

T.K. ifadesinde, “Alkollüydü ve ilişki teklifini reddettim. Zorla yeşillik alana götürerek tecavüz etmeye kalktı. Bağırmam üzerine polisler geldi” dedi. Sanık Gökhan S. ise “Parayı verdim, ilişki kuracakken polisleri görüp bağırmaya başladı” diye konuştu. Mahkeme, Gökhan S.’nin “zorla ırza geçmeye teşebbüs” ettiğini belirterek, 7 yıl hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kaldığını belirten mahkeme, cezayı 1 yıl 9 ay hapis cezasına indirdikten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Gökhan S.’nin 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasını kararlaştırdı.