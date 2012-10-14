’’Takım yaratmaya çalışıyoruz’’

Fikret Orman, zor bir süreçten geçtiklerini, ancak kulübün tüm birimleri olarak takım yaratmaya çalıştıklarını söyledi.





Antalya kampında futbolcuları ziyaret eden ve BJK TV'ye açıklamalarda bulunan Orman, kampa gitme nedenlerinin aidiyet duygusunun yanı sıra ekiple bir araya gelmek olduğunu belirterek, ''Beşiktaş takımı gayet huzur içerisinde'' dedi.





Takım olmanın önemine işaret eden ve takım yaratmaya çalıştıklarını kaydeden Siyah-Beyazlı kulübün başkanı, ''Bu zor bir süreç, sıkıntılı bir süreç. Hem yeni oyuncular getireceksiniz ve gençleştirme yapacaksınız hem yeni bir hoca getireceksiniz hem de yeni bir yönetim ve yeni bir başkan var. Bunları bir arada takım haline getirmek çok zor. Bu da ancak beraber yarattığımız sinerji ile olur. Onu yapmaya çalışıyoruz'' diye konuştu.





Takımın başında bulunan teknik direktör Samet Aybaba'nın çok tecrübeli olduğuna dikkati çeken Fikret Orman, ''Hocamız bu konuda hem tecrübeli hem de bu işin mihenk taşı. Beşiktaş, yavaş yavaş bir takım olacak ve herkes görecek'' ifadelerini kullandı.





Taraftarlardan destek isteği





Fikret Orman, taraftarların da takıma destek vermesini istedi.





Takım olmak için taraftar desteğinin önemine dikkati çeken Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:





''Bizim bu mücadelemizi taraftarlarımız da görüyor ve destekliyor. Tabii farklı düşünenler de olacak. Herkes her konuda aynı düşüncede olmak durumunda değil. Bizi de eleştirenler olacak. Ama biz kendi doğru bildiğimize göre hareket etmek zorundayız. Ona göre de hareket ediyoruz. Biz kendi doğrularımızı yapıyoruz. Günü geldiğinde de Genel Kurul var, hesabımızı veririz. Basketbol takımımızın Partizan ile yaptığı maçta taraftarlar hiç susmadı. Onlara teşekkür ediyorum.''





''Türk futbolunda yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var''





Orman, Türk futbolunda yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu da dile getirdi.





(A) Milli Takımı'nın Romanya ile yaptığı maçı örnek gösteren Beşiktaş Kulübü Başkanı, ''Türk futbolunun yüksek ücretlerle geldiği noktalar, lokasyonlar belli. Çok şanssız bir milli maç yaşadık. Orada da gözüktüğü gibi, Romanya gibi bir ülkede sadece Romanya'da oynayan, star olmayan hatta bizim ülkemizde oynayan oyuncular da var. Böyle skorlar alabiliyorlar. Türk futbolunda tekrar bir yapılanmaya ihtiyaç var. Bu yapılanma modelini ilk önce Beşiktaş oluşturacak. Her şeyde öncü olduğu gibi bunda da öncü olacağımıza inanıyorum' diye konuştu.





Basketbol takımının aldığı sonuçlar





Erkek basketbol takımının aldığı sonuçlara değinen Orman, ''Yeni bir takım oluşturma süreci var. İyi gidiyorlar. Başlarında müthiş bir hocaları var. Makul bütçelerle oynuyoruz tabii ki, ama makul bütçelerle neler yapılabileceğini herkes gördü'' dedi.