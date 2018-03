Tacizden tutuklanan sanık: Üzerine düştüm

Samsun’un İlkadım ilçesinde geçen mayıs ayında sahil yolunda yürüyen 16 yaşındaki B.Ş.,’yi yere yatırıp taciz ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 18 yaşındaki Murat C., 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen Murat C., "Sarhoş olduğum için dengemi kaybedince kızın üzerine düştüm" dedi.

İlkadım İlçesi sahil yolunda geçtiğimiz Mayıs ayında meydana gelen olayda, gece tek başına yürüyen B.Ş’yi gören Murat C., iddiaya göre kızın ardından gitti. Raylardan geçen kızı ağaçlık alana kadar takip eden Murat C., B.Ş’ye arkadan sarılarak yere yatırıp elle taciz etti. B.Ş., bağırarak yardım isterken, devriye gezen polis ekiplerini gören Murat C. kaçtı. Kısa sürede yakalanan Murat C., genç kızın şikayetçi olması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARDIM ETMEK İSTEDİM

Murat C., Samsun 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Olay akşamı bir düğünden çıktığı için alkollü olduğunu ileri süren sanık, gece geç saatte genç kızı gördüğünde ağladığını ileri sürerek, "Ağlayarak hızla yanımdan geçip gitti. Tren raylarından karşıya geçerek denize doğru koşmaya başladı. Bende ona yardım etmek için ardından koşup yakaladım. Bu saatte başına bir şey geleceğini söyleyerek yardım etmek istedim. Telefonumu istedi. Aradığı numara cevap vermeyince hızla telefonu fırlattı. Bende onu yakalamak için hamle yaptım. Bu sırada aldığım alkolünde etkisiyle onun üzerine düştüm. Kendisini taciz etmedim. Sadece yardım etmek istedim" diyerek beraatini istedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Duruşmaya katılan B.Ş ise, soruşturma aşamasında ifadelerini değiştirerek sanıktan şikayetçi olmadığını söyledi. Olay akşamı moralinin bozuk olduğunu belirten genç kız, "Benim peşimden koşarak geldi. Yardım etmek istedi. Ama ben kabul etmedim. Bunun üzerine ısrar etti. Sarhoş olduğunu anladım. Ben telefonla konuşurken birden sanık dengesini kaybedip üzerime düştü. Kendisinden şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme genç kızın olay nedeni ile ruh sağlının bozulup bozulmadığının araştırılması için duruşmayı erteledi.

DHA