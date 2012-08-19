Tacizcisini acil serviste yakalattı

Antalya'da önceki gece hastanedeki nöbet çıkışında bir kişinin tecavüz girişimiyle karşılaşan hemşire H.S., şüphelinin elinden bağırarak kurtuldu. Olaydan sonra kaçan şüpheli İ.F, tedavi için hemşire H.S.'nin görevli olduğu hastaneye gidince yakalandı.

Olay önceki gece saat 00.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi Dumlupınar Bulvarı kavşağında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire H.S. önceki gece iş çıkışı yürüyerek evine doğru yola çıktı. Çalıştığı hastaneye yakın noktada H.S.'ye saldıran şüpheli, yere yatırıp öpmeye çalıştı. H.Ş.'nin bağırması üzerine tecavüzden vazgeçen saldırgan, hemşirenin cep telefonunu gasp ettikten sonra kaçtı.

Hastaneye geri dönen hemşire H.S., durumu polise bildirip saldırganın eşkal bilgilerini verdi. Antalya polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken her yerde H.S.'ye saldıran şüpheli aranmaya başlandı.

Polis çalışmalarını sürdürürken çalıştığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne nöbete gelen hemşire H.S. bir anda karşısında saldırganı gördü. Öğleden sonra tedavi için Acil Servis'e gelen 32 yaşındaki İ.F.'yi gören genç kadın, durumu önce bir meslektaşına sonra da hastane polisine bildirdi. Hastane polisi de Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekip istedi. Doktorlar İ.F.'yi muayene ederken odaya giren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hemşire H.S.'ye tecavüze teşebbüs ettiği ve cep telefonunu gasp ettiği iddialarını yalanlayan İ.F. suçlamaları kabul etmedi. İnşaatlarda boyacılık yaptığı ortaya çıkan İ.F. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne teslim edildi.