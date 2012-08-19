Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Tacizcisini acil serviste yakalattı

Tedavi için taciz ettiği hemşirenin görevli olduğu acil servise gelince yakalandı.

19 Ağustos 2012 Pazar 04:05
Tacizcisini acil serviste yakalattı

Antalya'da önceki gece hastanedeki nöbet çıkışında bir kişinin tecavüz girişimiyle karşılaşan hemşire H.S., şüphelinin elinden bağırarak kurtuldu. Olaydan sonra kaçan şüpheli İ.F, tedavi için hemşire H.S.'nin görevli olduğu hastaneye gidince yakalandı.

Olay önceki gece saat 00.30 sıralarında Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi Dumlupınar Bulvarı kavşağında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire H.S. önceki gece iş çıkışı yürüyerek evine doğru yola çıktı. Çalıştığı hastaneye yakın noktada H.S.'ye saldıran şüpheli, yere yatırıp öpmeye çalıştı. H.Ş.'nin bağırması üzerine tecavüzden vazgeçen saldırgan, hemşirenin cep telefonunu gasp ettikten sonra kaçtı.

Hastaneye geri dönen hemşire H.S., durumu polise bildirip saldırganın eşkal bilgilerini verdi. Antalya polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken her yerde H.S.'ye saldıran şüpheli aranmaya başlandı.

Polis çalışmalarını sürdürürken çalıştığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne nöbete gelen hemşire H.S. bir anda karşısında saldırganı gördü. Öğleden sonra tedavi için Acil Servis'e gelen 32 yaşındaki İ.F.'yi gören genç kadın, durumu önce bir meslektaşına sonra da hastane polisine bildirdi. Hastane polisi de Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden ekip istedi. Doktorlar İ.F.'yi muayene ederken odaya giren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Hemşire H.S.'ye tecavüze teşebbüs ettiği ve cep telefonunu gasp ettiği iddialarını yalanlayan İ.F. suçlamaları kabul etmedi. İnşaatlarda boyacılık yaptığı ortaya çıkan İ.F. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne teslim edildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim