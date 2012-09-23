Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Tacizci için Erdoğan'a mektup

1990'da Türkiye'de birçok çocuğa tacizde bulunduğu iddia edilen Demmink'in yargılanması için ABD harekete geçti. Poe, Erdoğan'a "Beraber çalışmayı" öneren mektup gönderdi

23 Eylül 2012 Pazar 10:05
Tacizci için Erdoğan'a mektup

Türkiye’de 1990’lı yıllarda yaşları 12 ile 16 arasında değişen erkek çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Hollanda Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Joris Demmink’in yargılanması için ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Poe, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdı.

Demmink’in adı önce Hollanda’da bir geneleve yapılan baskın sonrasında fuhuş skandalına karıştı. Ardından Türkiye’de tatildeyken kendisine Korkmaz N. M. adlı polis tarafından getirilen yaşları 12 ili 16 arasında değişen erkek çocukları taciz ettiği iddiası ortaya atıldı. Demmink’in yalanladığı iddiaları doğrulayan bir video kaydının Türk hükümetinde bulunduğu öne sürüldü.

Yargılanamadı

Türk hükümetinin video kayıtlarını, Hollanda hükümetine, Hollanda’da bulunan PKK’lı Hüseyin Baybaşin’in takibi için baskı yapmak üzere çektiği iddia edildi. Bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamazken Demmink de hiçbir zaman gerçek anlamda yargılanmadı. İnsan hakları örgütleri Hollanda Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Demmink’in kendi davasını yönlendirerek, ceza almasının önüne geçtiğini iddia ediyor.

İnsan hakları örgütleri halen ne Hollanda ne de Türkiye’de tam anlamıyla yargılanmayan Demmink’in bir an önce yargı önüne getirilerek cezalandırılmasını istiyor. Olaya son olarak ABD’de bulunan “İnsan Hakları için Rebecca Projesi” ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ted Poe el attı.

Poe, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir mektup yazdı. Mektupta şöyle denildi: “Demmink’in 1990’lı yılların ortasında Türkiye hükümeti ile birçok çocuğa uyguladığı cinsel tacizin örtbas edilmesi için bir anlaşma yaptığı iddiaları dikkatimi çekti. Bu konudaki araştırmalar, Türk polisinin Demmink’e çocukları getirdiğini işaret ediyor. Türkiye ve Hollanda’da işlenen bu suçlar ciddi ve derin endişe yaratıyor.

Çözüm bulalım

Türkiye’de bu konudaki son gelişmeler cesaret verici olsa da ofisimden aldığım bilgiler sizin bu konuya hızla dikkatinizi çekmeye yönlendirdi. Bu konunun en ince ayrıntısına kadar ve derhal araştırılacağına ve ülkenizin yargı otoriteleri tarafından ele alınacağına inanıyorum.

Uzun zamandır müttefikimiz olan Türkiye ile bu olaya uygun bir çözüm bulmak için beraber çalışmayı dört gözle bekliyorum.”

ABD’de başlatılan kampanya kapmasında Demmink’in ülkeye girişinin yasaklanması da talep edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim