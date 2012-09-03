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Sven Goran Eriksson Tayland’da

Bir dönem Beşiktaş'ın da gündeminde olan İsveçli teknik adam Sven Goran Eriksson, Tayland Süper Ligi ekiplerinden BEC Tero Sasana ile bir aylığına anlaştı.

03 Eylül 2012 Pazartesi 16:35
Sven Goran Eriksson Tayland’da

Kariyerinde İngiltere Milli Takımı, Sampdoria, Lazio ve Manchester City gibi önemli takımlar bulunan Sven Goran Eriksson, sadece 1 aylığına Tayland'ın Tero Sasana Kulübü ile sözleşme imzaladı.

Bangkok'taki Thephassadin Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Eriksson, ''Burada hem danışmanlık, hem de teknik direktörlük yapacağım. Antrenmanları ve maçları takip edip, oyunculara taktikler göstereceğim'' dedi.

Takımın antrenörü ve genel menajeri Belçikalı Robert Procureur ile çalışacak ve Ekim ayında Tayland Ligi'nin bitimiyle sözleşmesi sona erecek olan Eriksson, ''Sezon sonuna kadar burada kalacağım'' dedi. Kulüp yetkilileri ise, kontratın gelecek sezon için yenilenebileceğini bildirdi.

Hayatında ilk kez Asya'da çalıştığını belirten deneyimli hoca, daha önce Tayland Milli Takımı'nın maçlarını birkaç kez izlediğini, ülkedeki futbol standartının yükseldiğini ve bunun kendisi için harika bir deneyim olacağını belirtti.

Hafta içinde Tayland Ligi'nin geçen seneki şampiyonu Buriram United'le karşılacak olan Tero Sasana arasındaki maça değinen Eriksson, ''Çarşamba günü oynayacağımız maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Oyuncularımın özellikle mental açıdan nasıl oynadıklarını görmek istiyorum. Bundan sonrası bizim işimiz'' diye konuştu.

Basın mensuplarının ''Kariyeriniz düşüşe mi geçti?'' sorusunu yanıtlayan Erikkson, bu kararının bu anlamına gelmeyeceğini vurgulayarak, ''Diğer insanların benim için ne düşündüğü artık beni ilgilendirmiyor. Sadece işime odaklanıyorum'' dedi.

Tayland'da lig sezonu, 9 maç sonra sona erecek. Tero Sasana ise 39 puanla 4. sırada yer alıyor. 

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