Fenerbahçe'nin geçen sezon gol yollarındaki etkili isimleri, ligde geride kalan 4 maçlık bölümün ardından suskun kaldı.





Sarı-Lacivertli ekibin son maçta şampiyonluğu yitirdiği 2011-2012 sezonunda ligde attıkları gollerle takımı sırtlayan Alex, Stoch, Cristian, Bienvenu ve Sow beşlisinden, bu sezon henüz sadece Cristian ve Sow 1'er gol kaydetti.





Geçen sezon ligde attığı 14 golle takımının en skorer ismi olan kaptan Alex ve Brezilyalı futbolcuyu 12 golle takip eden Stoch, 4 haftalık bölümde 3 maçta sahaya çıkarken, iki futbolcu da gole uzak kaldı.





2011-2012'de 8 golü bulunan Cristian ile 7 golü bulunan Sow 4 haftayı boş geçmezken, 8 gollü Bienvenu sadece 1 maçta sonradan oyuna sonradan girdiği için kendini gösterme fırsatı bulamadı.





Kaptan Alex ligde 8 maçtır gol atamıyor





Fenerbahçe formasını giydiği 2004-2005 sezonundan bu yana takımının en önemli gol silahlarından birisi olan Alex De Souza, ligde sahaya çıktığı son 8 maçı boş geçti.





En son geçen sezon 32. haftada Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Bursaspor'u 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu, daha sonra görev aldığı geçen sezon 5 ve bu sezon da 3 maç olmak üzere son 8 maçta gol atamadı.





2006-2007 (19 gol) ve 2010-2011 (28 gol) sezonlarında gol kralı olan Alex, ligde 2004-2005 sezonunda 24, 2005-2006 sezonunda 15, 2007-2008 sezonunda 14, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında 11'er, 2011-2012 sezonunda da 14 gol kaydetti.





Stoch 6 maçtır suskun





Sarı-Lacivertli ekipte geçen sezon lig etabını 10 golle geçen, Spor Toto Süper Final'deki zorlu seride Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde attığı gollerle adeta takımına hayat veren Stoch, bu sezon görev yaptığı 3 maçı da golsüz tamamladı.





Ligde en son golünü Spor Toto Süper Final'in 3. haftasında Sarı-Lacivertli ekibin Beşiktaş'ı Kadıköy'de 2-1 yendiği maçta kaydeden Slovak futbolcu, bu maçtan sonra ligde çıktığı 6 karşılaşmada gol atamadı.





Stoch'un Fenerbahçe formasıyla ligde yaptığı 59 maçta 14 golü bulunuyor. İlk sezonu 2010-2011'de 2 gol atan Slovak oyuncu, 2011-2012'de 12 gol kaydetmişti.





Geçen sezonu 7 golle geride bırakan Sow, bu sezon 2'nci haftadaki Gaziantepspor maçında, 2011-2012'de 8 gol atan Cristian da dünkü Mersin İdmanyurdu mücadelesinde bu sezonun ilk golünü kaydetti.





Bu sezonun maçları ve golleri atanlar





Fenerbahçe'nin bu sezon 4 haftalık bölümde Kuyt ve Mehmet Topal 2'şer, Sow ve Cristian da 1'er gol atarken, 6 golün 4'ünün son yarım saatlik bölümde atıldığı maçların sonuçları şöyle:





1. hafta Sanica Boru Elazığspor-Fenerbahçe: 1 - 1 (Dk. 64 Kuyt)





2. hafta Fenerbahçe-Gaziantepspor.........: 3 - 0 (Dk. 32 Mehmet Topal, Dk. 78 Sow, Dk. 83 Kuyt)





3. hafta Sivasspor-Fenerbahçe.............: 0 - 0 -





4. hafta Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu.....: 2 - 1 (Dk. 45 Mehmet Topal, Dk. 89 Cristian)