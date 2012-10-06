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Suriye'ye yine yanıt verdik

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına Suriye yönünden gelen bir top mermisi düştü. Olay üzerine Türkiye'den de karşı atış yapıldı.

06 Ekim 2012 Cumartesi 09:05
Suriye'ye yine yanıt verdik

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Suriye bölgesinden atılan bir havan mermisinin Yayladağı ilçesindeki kırsal alana düştüğünü bildirdi. Olayda ölen ya da yaralan olmadığını belirten Lekesiz, bölgedeki askeri birlikten anında "karşı atış" yapıldığını açıkladı.  Köylülerin de patlamayı duyduğu öğrenildi.

Altınözü'ndeki fidanlığa da havan topu mermisi düşmüştü

Öte yandan Suriye'den atılan bir havan mermisi Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa beldesinde bir zeytinliğe düştü.havan mermisinden kaynaklanan patlama nedeniyle can kaybı yaşanmazken, zeytin ağaçları zarar gördü. Bölgede yer alan Sarıbük Mahallesi sakinleri patlama nedeniyle korkulu anlar yaşadı.

Köylülerden alınan bilgiye göre; olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri saatlerce çalışarak etrafa yayılan şarapnel parçalarını topladı.

Merminin düştüğü yerde küçük bir çukur açılırken etrafta bulunan zeytin ağaçları da zarar gördü. Patlamanın ardından bölgeye gelen jandarma, havan mermisinin büyük parçalarını toplayarak olay yerinde inceleme yaptı.

Merminin patlamasıyla büyük bir korku yaşadıklarını dile getiren Sarıbük Mahallesi'nden Salim Şerekioğlu, "Saat 04.20'de bir patlama duyduk. Ben öylece yere oturdum. Çok korktum doğrusu. Nereye düştüğünü bilemedim, ama çocuklar geldi söyledi, baktık buraya düşmüş. Jandarma geldi, savcı geldi, inceleme yapıp bazı parçaları da alarak gittiler." dedi.

Merminin düşmesiyle etrafın toz duman olduğunu söyleyen Ahmet Şerekioğlu ise "Saat 4.00 sıralarında Suriye tarafından geldi. Biz toplandık jandarmayı aradık, olay yeri ekibi geldi. Köye 100 metre mesafe var zaten. Allah'tan köye düşmedi. Evin birine düşseydi ne olacaktı." diye konuştu.

Bu arada havan mermisinin bölgeye düşmesi üzerine "karşı atış" yapıldığı öğrenildi.


 

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