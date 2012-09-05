’Suriye’nin en büyük kaybedeni Türkiye’

Devrim Muhafızları’nın resmi internet sitesi Sepahnews.ir’da yer alan habere göre, bir toplantıda konuşan Tümgeneral Safevi, Suriye’deki olayları Arap ülkelerindeki son gelişmelerde yenilgiye uğrayan “Batılı ülkelerin telafi eylemi” olarak değerlendirdi. Suriye’deki olayların en büyük kaybedeninin “Türkiye gibi ülkeler” olduğunu öne süren Safevi, bu ülkelerdeki dini yapının bu tür müdahalelere sıcak bakmadığını savundu.

Eski Devrim Muhafızları Komutanı olan Safevi, daha önce de verdiği bir demeçte, ABD’nin kendi çıkarları için Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar için rol tayin ettiğini ve bu ülkelerce Suriye’ye karşı yürütülen politikanın gelecekte onlar için sorun oluşturacağını ileri sürmüştü.

DHA