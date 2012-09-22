Suriyeli mülteciye üniversite kapısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Suriyeli mültecilere üniversitelerin de kapısını açtı. YÖK, yayımladığı genelge ile Suriye sınırındaki illerde bulunan 7 üniversitenin, Suriyeli mültecileri “özel öğrenci” statüsünde kayıt etmelerine olanak tanıdı. Genelgeye göre, mülteciler hiçbir belge göstermeden, yalnızca “beyanla” üniversitelere kayıt olabilecek. CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, “Bu insanlar öğrenci mi, terörist mi? El Kaide militanı mı, PKK militanı mı? Sırf beyanla bu kişileri üniversitelerimize sokmak ne mantıklı, ne de doğru bir yaklaşımdır. YÖK, bir an önce aldığı bu yanlış kararı gözden geçirmelidir” dedi.

YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme imzasıyla Çukurova, Gaziantep, Harran, Kilis 7 Aralık, Mustafa Kemal, Mersin, Osmaniye Korkut Ata üniversitelerinin rektörlüklerine gönderilen yazıda, Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteciler ile Suriye’de eğitim görmekteyken ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerine ara vermek zorunda kalan Türk vatandaşı öğrencilere, eğitimlerine devam etme hakkı tanındı. Yazıda, 3 Eylül’de yapılan YÖK Genel Kurulu’nda Suriye’deki durum ve gelişmelerin dikkate alındığı belirtilerek, sadece 2012-2013 yılına mahsus olmak üzere bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Yalnızca beyan yeterli olacak

Buna göre, Suriyeli mülteciler, Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran, Mustafa Kemal, Osmaniye Korkut Ata, Çukurova ve Mersin Üniversitelerinde “özel öğrenci” olarak ders alabilecek. Öğrencilerin durumlarını belirten belgeleri olmaları halinde bu belgeler incelenecek, ancak belgelerinin olmaması halinde sadece beyanları dikkate alınarak, “özel öğrenci” kayıtları yapılacak.



Bu insanlar öğrenci mi, terörist mi?

YÖK’ün bu kararı üzerine CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, dün yazılı bir açıklama yaptı. YÖK’ün aldığı bu kararın mantıklı ve doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

“Suriye’den gelen ve kim olduğu belli olmayan bu kişilerin hiçbir para talep etmeden, belge istemeden sadece beyanla üniversitelerimize kayıt edilmeleri, üniversiteye girebilmek için dershanelere giden, emek ve para harcayan, bu uğurda psikolojileri bozulan öğrencilerimize ve ailelerine yapılan büyük bir haksızlıktır. Kaldı ki, bu insanlar öğrenci mi? Terörist mi? El Kaide militanı mı? PKK militanı mı? Sırf beyanla bu kişileri üniversitelerimize sokmak ne mantıklı ne de doğru bir yaklaşımdır. YÖK, bir an önce aldığı bu yanlış kararı gözden geçirmelidir.”



Özel öğrencilik nedir?

Özel öğrencilik, herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin; kendi üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, sağlık gibi sorunlar nedeniyle başka bir üniversitenin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında ders alabilmesi anlamına geliyor.