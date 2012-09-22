Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Suriyeli mülteciye üniversite kapısı

Suriye'den gelen mültecilere, sadece beyanla üniversite eğitimi hakkı tanınmasına CHP'li Şeker, "YÖK bu yanlış kararı gözden geçirmelidir" diyerek tepki verdi.

22 Eylül 2012 Cumartesi 05:55
Suriyeli mülteciye üniversite kapısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Suriyeli mültecilere üniversitelerin de kapısını açtı. YÖK, yayımladığı genelge ile Suriye sınırındaki illerde bulunan 7 üniversitenin, Suriyeli mültecileri “özel öğrenci” statüsünde kayıt etmelerine olanak tanıdı. Genelgeye göre, mülteciler hiçbir belge göstermeden, yalnızca “beyanla” üniversitelere kayıt olabilecek. CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, “Bu insanlar öğrenci mi, terörist mi? El Kaide militanı mı, PKK militanı mı? Sırf beyanla bu kişileri üniversitelerimize sokmak ne mantıklı, ne de doğru bir yaklaşımdır. YÖK, bir an önce aldığı bu yanlış kararı gözden geçirmelidir” dedi.

YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme imzasıyla Çukurova, Gaziantep, Harran, Kilis 7 Aralık, Mustafa Kemal, Mersin, Osmaniye Korkut Ata üniversitelerinin rektörlüklerine gönderilen yazıda, Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteciler ile Suriye’de eğitim görmekteyken ön lisans, lisans ve yüksek lisans eğitimlerine ara vermek zorunda kalan Türk vatandaşı öğrencilere, eğitimlerine devam etme hakkı tanındı. Yazıda, 3 Eylül’de yapılan YÖK Genel Kurulu’nda Suriye’deki durum ve gelişmelerin dikkate alındığı belirtilerek, sadece 2012-2013 yılına mahsus olmak üzere bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Yalnızca beyan yeterli olacak
Buna göre, Suriyeli mülteciler, Gaziantep, Kilis 7 Aralık, Harran, Mustafa Kemal, Osmaniye Korkut Ata, Çukurova ve Mersin Üniversitelerinde “özel öğrenci” olarak ders alabilecek. Öğrencilerin durumlarını belirten belgeleri olmaları halinde bu belgeler incelenecek, ancak belgelerinin olmaması halinde sadece beyanları dikkate alınarak, “özel öğrenci” kayıtları yapılacak.

Bu insanlar öğrenci mi, terörist mi?
YÖK’ün bu kararı üzerine CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker, dün yazılı bir açıklama yaptı. YÖK’ün aldığı bu kararın mantıklı ve doğru bir yaklaşım olmadığını ifade eden Şeker, şunları kaydetti:
“Suriye’den gelen ve kim olduğu belli olmayan bu kişilerin hiçbir para talep etmeden, belge istemeden sadece beyanla üniversitelerimize kayıt edilmeleri, üniversiteye girebilmek için dershanelere giden, emek ve para harcayan, bu uğurda psikolojileri bozulan öğrencilerimize ve ailelerine yapılan büyük bir haksızlıktır. Kaldı ki, bu insanlar öğrenci mi? Terörist mi? El Kaide militanı mı? PKK militanı mı? Sırf beyanla bu kişileri üniversitelerimize sokmak ne mantıklı ne de doğru bir yaklaşımdır. YÖK, bir an önce aldığı bu yanlış kararı gözden geçirmelidir.”

Özel öğrencilik nedir?

Özel öğrencilik, herhangi bir yükseköğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin; kendi üniversitelerindeki hakları saklı kalmak kaydıyla, sağlık gibi sorunlar nedeniyle başka bir üniversitenin çeşitli fakülte ve yüksekokullarında ders alabilmesi anlamına geliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim