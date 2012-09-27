Suriyeli muhalifler Esad'a geri döndü

İsyanla birlikte 180 derece dönerek muhaliflerin kurduğu Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) katıldılar. Şimdiyse yeni bir 180 derecelik dönüşle rejim güçlerine geri döndüler.

AFP'nin haberine göre; üç subay, iki kıdemli subay ve altı sivil Suriyeli, ÖSO'dan ayrılarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek verme kararı aldı.

Şam'da Esad rejiminin gözetiminde düzenlenen muhalefet toplantısında açıklanan kararla, bir süre önce Suriye rejimindeki görevlerinden ayrıldığını ve ÖSO katıldığını duyuran Yarbay Halid Abdurrahman el Zamel de böylece eski görevine döndü.

Yarbay Zamel, "Yol açılmıştır" diyerek, diğer isyancılara ayaklanmaya son verme çağrısı yaptı.

Suriye'nin güneyinde bulunan ÖSO askerlerine komuta eden ve muhaliflerin askeri konseyinde başkan yardımcısı olarak da görev yapan Yarbay Zamel, ordu saflarına geri dönmeye ve Ulusal Uzlaşma Bakanlığı ile işbirliği yapmaya karar verdiklerini bildirdi.

Toplantıya Rus, İran ve Çin büyükelçilerinin de katıldığı belirtildi.

Bunun üzerine ÖSO da, "Zamel'in muhaliflerin içine sokulmuş ajanlardan biri olduğu" ya da "Taraf değiştirmeye zorlandığı" gibi iddialarda bulundu.