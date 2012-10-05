Suriye'den özür açıklamasına yalanlama geldi

Akçakale'ye top mermisi düşmesi ve ardından gerçekleşen misilleme ile ilgili Suriye kanadından bir açıklama geldi.

Gerilimi tırmandırma hedefinde olmadıklarını ileten Suriye'nin BM Büyükelçisi Beşşar Caferi, Türkiye'den yapılan top atışında 2 Suriyeli askerin yaralandığını söyledi. Gazetecilere, BM Güvenlik Konseyi'ne sunduğu mektubu okuyan Caferi, Akçakale olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Caferi, mektupta, kurbanların ailelerine ve Türkiye'ye ''En derin taziyelerini'' sunan Suriye'nin, olayın nasıl meydana geldiğiyle ilgili soruşturmanın tamamlanmaması nedeniyle özür dilemediğini belirtti.

Türkiye'nin Akçakale'deki olaya top ateşiyle karşılık vermesi sonucu iki Suriye ordusu mensubunun yaralandığına değinen Beşşar Caferi, Suriye Hükümeti'nin, Türkiye'ye sınırlarını kontrol altında tutma çağrısında bulunduğunu kaydetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü ise Türkiye'nin misillemesinde Suriyeli bazı askerlerin öldüğünü iddia etmişti.

Ölü sayısı hakkınde bilgi vermeyen örgüt, ölen askerlerin sınır kenti Tel Abyad yakınlarında bir karakolda bulunduklarını öne sürmüştü.

1 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE AĞIR İTHAMLARDA BULUNMUŞTU

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen “Suriyeli Mülteciler” konulu toplantıda, Suriye BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi sert bir dille konuşmuş ve Türkiye'ye ağır suçlamalar yöneltmişti. Türkiye’yi "Suriye’nin celladı" olarak tanımlayan Caferi, Davutoğlu’nun Suriye sınırları içerisinde yapılmasını önerdiği kamplar için de “Kendi ülkesinde yapmasını tavsiye ederim” dedi. Bu sözler üzerine Türkiye adına söz hakkı isteyen BM daimi temsilcimiz Büyükelçi Ertuğrul Apakan “Türkiye'nin iki halkının da refahını istediğini" savundu.