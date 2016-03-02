Suriyedeki Olaylardandan Dolayı Mületcilerin Avrupaya Göçü Devam Ediyor başlığıyla izlediğiniz video Türkiye'nin önde gelen gelen haber kanalları arasında yer alan A Haber kanalında 02 Mart 2016 Çarşamba günü yayınlanan Ajans Gün Ortası adlı programdan alınmıştır.



Buradaki amaç, Türkiye ve dünya gündeminde yer alan gelişmeleri tek merkezden ve farklı kaynaklardan edinmenize olanak sağlamayı hedeflemektedir.



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Suriyedeki Olaylardandan Dolayı Mületcilerin Avrupaya Göçü Devam Ediyor