Suriye kurşunları okul tatilini uzattı

Suriye tarafından gelen kurşunlardan biri, Akçakale'deki bir okulun duvarına isabet etti

Şanlıurfa'nın Suriye'ye açılan kapısı Akçakale’de, okullara getirilen tatil uzadı.

Akçakale’ye birkaç yüz metre mesafedeki Tel Abyad’da, Suriye ordusu ile muhalifler arasındaki çatışmalar 3 gündür sürüyor.

Seken kurşunlar nedeniyle Türkiye tarafında 3 kişinin yaralanması sonucu dün okullar tatil edilmişti. Bugün, tatil pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Sınırın karşı tarafından yaralılar Akçakale'ye geliyor

Akçakale'de vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılırken, tatil kararının, bölge halkının can güvenliği nedeniyle alındığı kaydedildi.

SURİYE BAYRAĞI İNDİRİLMİŞTİ

Öte yandan dün, Suriye tarafındaki Gümrük Müdürlüğü binası ağır makinalı silah ve top mermilerin hedefi olmuş, binayı ele geçiren muhalif askerler Suriye bayrağını indirmişti.