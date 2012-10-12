Suriye iddiaları bitmek bilmiyor

MOSKOVA(ANKA)- Son olarak uçakta görev yapan uçuş mühendisi Casım Keser, mürettebatın kelepçelendiğini ve silahla tehdit edilerek uçaktan çıkarıldığını ileri sürdü.

Rusya'nın İngilizce yayın yapan RT televizyonu, Casım Keser'in mürettebatın kelepçelendiğini ve silahla tehdit edilerek uçaktan çıkarıldığı iddialarına yer vererek Keser'in, Esad'ın fotoğrafı önünde kolundaki morlukları gösterdiği bir fotoğrafını yayınladı.

Keser, "Türk yetkililer kargo bölümünü açtı ve fotoğraflar çekmeye başladı. Kutuları açtılar, yolcu listesini kontrol ettiler. Orada şüpheli hiçbirşey olmamasına rağmen bize ayrılma emri verdiler" diye konuştu. Keser, şöyle devam etti:

"Sonra kutuların dışarı çıkarılmasını emrettiler bu nedenle ben de bir makbuz istedim. Gitmemiz için bizimle tartıştılar ve sonra bir makbuz vereceklerini söylediler. Bu yaklaşık yarım saat sürdü. Sonra silahlarını bize doğrulttular, bizi kelepçelediler iki arabaya bindirdiler ve bizi uçağa götürdüler."