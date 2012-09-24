Suriye bombalıyor, Urfa'da okullar açılamıyor

Daha önce okulların 3 gün tatil edildiği ilçede, haftanın ilk günü sınıra yakın noktada bulunan ilçe merkezindeki ve köylerdeki 14 okulun 1 gün tatil edildiği bildirildi.

İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de, muhalifler ile ordu güçleri arasında süren çatışmalar nedeniyle Akçakale ilçe merkezi ve sınıra yakın noktada bulunan 14 okul, öğrencilerin tedirgin olmaması ve ruh sağlığının bozulmaması için tatil edildi. Sabah saatlerinde ilçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Cumhuriyet İlköğretim Okulu’na gelen öğrenciler, okullarının tatil edildiğini öğrenince yeniden evlerine geri döndü. Öğrenciler, "Sabah okula geldik, Suriye’de devam eden çatışmalar nedeniyle okulumuzun tatil edildiğini öğrendik. Silah ve bomba seslerinden çok korkuyoruz" dedi.

OKULA SAVAŞ ENGELİ

İlçe merkezinde Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve 3 ana okulu ile sınıra yakın noktada bulunan 10 köy okulunun tatil edildiği Akçakale’de, tedirginlik halen sürüyor. Türkiye sınırına yakın noktada bulunan Telebyad’da, ordu birliklerinin top atışlarının devam ettiği bildirildi.

DHA