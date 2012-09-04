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Suriye Bakanı Türkiye'yi tehdit etti !

Suriye Enformasyon Bakanı Umran Zuabi, "Esad meşruiyetini yitirdi" diyen Başbakan Erdoğan’a cevap verdi. Zuabi, "Buna Erdoğan değil, seçim sandıkları karar verir" dedi. Zuabi yetmedi bir de Türkiye’yi tehdit etti.

04 Eylül 2012 Salı 15:16
Suriye Bakanı Türkiye'yi tehdit etti !

Enformasyon Bakanı, "Egemenliğimize uzanan elleri keseriz" tehdidinde bulundu.

Şam'da bir basın toplantısı düzenleyen Suriye Enformasyon Bakanı Umran Zuabi, Türkiye'nin BM'ye taşıdığı tampon bölge seçeneğini değerlendirerek, "Dünyanın hangi köşesinden olursa olsun egemenliğimize dokunan olursa o elleri keseriz. Bedelini öderler" dedi. Ancak ülke ismi telaffuz etmeyen Suriyeli Bakan, Türkiye'yi ağır bir dille eleştirdi ve güvenli bölge teklifine kapıları tamamen kapattı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Esad meşruiyetini yitirmiştir" sözlerine de yanıt veren Umran Zuabi, "Şimdi ben, 'Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de meşruiyetini yitirdi' desem ne olur? 'Meşruiyetini kaybetmedi, çünkü meşruiyeti hiç olmadı'. Böyle söylersem ne anlama gelir? Meşruiyetini kaybettiği anlamına gelir mi? Bir liderin başkanın ya da partinin meşruiyetine kim karar verir? Seçim sandıkları. Erdoğan ya da bir başkası Beşar Esad'ın meşruiyetini yitirdiğini ne kadar söylerse söylesin, buna seçim sandıkları karar verir. Bu tür konuşmalar saçma" diye konuştu.

Suriye Enformasyon Bakanı Zuabi, Suriyeli mültecilere de seslendi ve "Korkmayın, geri dönün. Herhangi bir izne ya da onaya ihtiyaçları yok, onlar Suriye vatandaşı ve hakları var. İstedikleri zaman evlerine ailelerine geri dönerler. Her kim ki tutuklanacağını düşünüyorsa, size bir şey olmayacağına garanti veririm" iddiasında bulundu.

Batı ise, komşu ülkelere sığınan mültecilere yardımlarını artırma niyetinde. BM toplantısında ek yardım açıklayan İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, "BM'nin 180 milyon dolarlık yardım planında henüz yolun yarısındayız" dedi ve yardım çağrısı yaptı.

Fransa'dan ise Esad yönetimine kimyasal silah uyarısı var. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, "Rejim kimyasal ve biyolojik silah kullanırsa, cevabımız sert olur' dedi.

"ELİMİZDE KANITLAR VAR"

Suriye'de yaşananları “büyük bir komplo” olarak değerlendiren Zabi ayrıca, Türkiye'nin Suriyeli muhalifleri silahlandırdığına dair elinde güçlü kanıtlar olduğunu ileri sürdü.

Suriye'nin yeni BM ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Lakhdar Brahimi'ye elinden gelen yardımı yapacağını ifade eden Zabi, “Annan'a da yardım ettik. Annan; Katar, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın Şam'a yönelik suçlamaları nedeniyle başarısız oldu” dedi.

Şam'dan izin almadan Suriye'ye giren yabancı gazetecileri de uyaran Zabi, "Yasa dışı yollardan giriş yapan bir muhabir iki hata yapıyor. Birincisi, kanunen kendini zora sokuyor. İkincisi, mesleğinin ötesine geçiyor" diye konuştu.

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