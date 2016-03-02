Sur'a çıkan tüm yollar kapatıldı

HDP'nin yapmayı planladığı yürüyüş nedeniyle güvenlik tedbirlerinin arttırıldığı Diyarbakır'da, Sur ilçesine çıkan tüm yollar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Bazı sokak ve caddelerdeki araçlar ise kaldırıldı.