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Şüpheli araçlardan biri ele geçirildi

Gaziantep’te 9 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bombalı saldırı sonrasında aranan bombalı araçlardan birinin Diyarbakır’da ele geçirildiği öğrenildi.

25 Ağustos 2012 Cumartesi 15:00
Şüpheli araçlardan biri ele geçirildi

E.B. yönetimindeki kahverengi ve 01 plakalı araç, polisin sıkı takibi sonucu durdurulduktan sonra arama yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konu ile ilgili şuana kadar resmi bir açıklama yapmadı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep’teki bombalı araç saldırının ardından, istihbarat birimleri tarafından güvenlik birimleri uyarılarak değişik bölgelerde bombalı araçların olduğu yönündeki bilgiler üzerine polis alarma geçirildi. Diyarbakır polisi yapılan bir ihbar üzere 01 plakalı bir aracı takibe aldı. Terör ekipleri tarafından bir sokak içerisinde kıstırılan araç durduruldu. Sürücüyle birlikte emniyete götürülen araçta bomba olup olmadığı öğrenilemedi.

Diyarbakır polisi, 'kırmızı alarm' durumunu sürdürürken, şüpheli araç ve kişiler anında kontrol ediliyor. Mobese kameralardan tespit edilen görüntüler anında değerlendiriliyor. Vatandaşların telefon ihbarlarını dikkate alan polis ekipleri kent merkezinde mobil görev yapıyor. Bu arada, Gaziantep'te meydana gelen patlama olayı ile ilgili olarak Diyarbakır’da 4 kişinin gözaltına alınmış, sorgulanmak üzere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmişti. Yakalanan 4 kişi ile birlikte cep telefonları, sim kartları, hafıza kartları, hard disk, DVD ve CD'ler, flash bellek ve örgütsel doküman ele geçirilmişti.

VATANDAŞLAR ÇOK DUYARLI EMNİYETE İHBAR YAĞIYOR

Bu arada Gaziantep’te meydana gelen saldırıdan sonra polisin gösterdiği duyarlılığı vatandaşlar da gösteriyor. Diyarbakırlılar, şüpheli gördükleri araçları polisi bildiriyor. Diyarbakır’da bir aracın Yenişehir ilçesi Silvan yolundan Toplu Konutlar bölgesine girdiği ve durumunun şüpheli olduğunun ihbarı üzerine polis alarma geçti. Kısa sürede bulunan aracın herhangi bir şeye rastlanmadı. İlde bombalı araçların çekiciyle taşınabileceği ihtimaline karşı da hemen hemen bütün araç yüklü çekiciler durdurulup aranıyor.

(CHA)

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