Süpermoto’da Türkiye şampiyon

Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Makedonya'dan 49 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın son ayak yarışında Open kategorisinde Bulgar Angel Karanyotov birinci, Türkiye'den Ata Nurcan ikinci ve Alexander Georgiev üçüncü oldu.





Süpermoto 3 kategorisinde Türkiye'den Uzay Cankat Bengiç birincilik, Mehmet Çelik ikincilik ve Borislav Stoimenov üçüncülük; Süpermoto Junior kategorisinde Türkiye'den Harun Çabuk birincilik, Türkiye'den Asrın Rodi Pak ikincilik ve Bulgaristan'dan da Hakan Halmi üçüncülük elde etti.





Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonası





Avrupa Şampiyonası ile koşulan Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nın son ayak yarışında ise Open kategorisinde Bulgar Angel Karanyotov birinci, Türkiye'den Toprak Razgatlıoğlu ikinci, Alexander Georgiev üçüncü oldu.





Süpermoto 3 kategorisinde Türkiye'den Uzay Cankat Bengiç birincilik, Mehmet Çelik ikincilik, Borislav Stoimenov da üçüncülük; 85 cc kategorisinde Harun Çabuk birincilik, Asrın Rodi Pak ikincilik, Bulgaristan'dan Hakan Halmi üçüncülülük; Junior kategorisinde ise Can Öncü birincilik, kardeşi Deniz Öncü ikincilik, Emircan Şenkalaycı ise üçüncülük elde etti.





Türkiye, son ayak yarışlarında elde ettiği derecelerle takım halinde Avrupa ve Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonu oldu.



