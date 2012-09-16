Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Süpermoto’da Türkiye şampiyon

Avrupa ve Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.

16 Eylül 2012 Pazar 19:10
Süpermoto’da Türkiye şampiyon
Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Makedonya'dan 49 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın son ayak yarışında Open kategorisinde Bulgar Angel Karanyotov birinci, Türkiye'den Ata Nurcan ikinci ve Alexander Georgiev üçüncü oldu. 

Süpermoto 3 kategorisinde Türkiye'den Uzay Cankat Bengiç birincilik, Mehmet Çelik ikincilik ve Borislav Stoimenov üçüncülük; Süpermoto Junior kategorisinde Türkiye'den Harun Çabuk birincilik, Türkiye'den Asrın Rodi Pak ikincilik ve Bulgaristan'dan da Hakan Halmi üçüncülük elde etti. 

Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonası

Avrupa Şampiyonası ile koşulan Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonası'nın son ayak yarışında ise Open kategorisinde Bulgar Angel Karanyotov birinci, Türkiye'den Toprak Razgatlıoğlu ikinci, Alexander Georgiev üçüncü oldu. 

Süpermoto 3 kategorisinde Türkiye'den Uzay Cankat Bengiç birincilik, Mehmet Çelik ikincilik, Borislav Stoimenov da üçüncülük; 85 cc kategorisinde Harun Çabuk birincilik, Asrın Rodi Pak ikincilik, Bulgaristan'dan Hakan Halmi üçüncülülük; Junior kategorisinde ise Can Öncü birincilik, kardeşi Deniz Öncü ikincilik, Emircan Şenkalaycı ise üçüncülük elde etti. 

Türkiye, son ayak yarışlarında elde ettiği derecelerle takım halinde Avrupa ve Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonu oldu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim