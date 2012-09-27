Süper Lig’den kayyuma

Süper Lig'de son olarak 2009-2010 sezonunda mücadele eden Diyarbakırspor, bundan sonraki her sezon bir alt lige düştü. 2009-2010 sezonunda 27 puan toplayabilen ve 1. Lig'e düşen Yeşil-Kırmızılılar, 2010-2011 sezonunda 7 puanla yine bir alt lige geriledi. 2011-2012 sezonunda 2. Lig'de 25 puanla bir kez daha ligden düşen Diyarbakırspor, bu sezon ise Spor Toto 3. Lig'de geride kalan 3 hafta sonunda hala puanla tanışamadı.





Son sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 5 puan





Diyarbakırspor, Spor Toto Süper Lig'de son kez mücadele ettiği 2009-2010 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 5 puan almayı başarmıştı.





Ligin 2. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Yeşil-Kırmızılılar, bu karşılaşmadan 2-1'lik sonuçla galip ayrıldı. 15. haftada Beşiktaş'a konuk olan Diyarbakırspor, golsüz biten karşılaşmada İstanbul deplasmanından 1 puanla döndü. Ligin 20. haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Diyarbakırspor, 1-1 biten karşılaşmanın ardından bir kez daha büyüklerden puan almayı başardı.





Diyarbakırspor'un 2009-2010 sezonunda 4 büyüklerle oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:





2. hafta: Trabzonspor-Diyarbakırspor.........( 1 - 2 )





3. hafta: Diyarbakırspor-Fenerbahçe..........( 1 - 3 )





12. hafta: Diyarbakırspor-Galatasaray........( 1 - 2 )





15. hafta: Beşiktaş-Diyarbakırspor...........( 0 - 0 )





19. hafta: Diyarbakırspor-Trabzonspor........( 1 - 2 )





20. hafta: Fenerbahçe-Diyarbakırspor.........( 1 - 1 )





29. hafta: Galatasaray-Diyarbakırspor........( 4 - 1 )





30. hafta: Diyarbakırspor-Beşiktaş...........( 1 - 3 )





Kulüp kayyum tehlikesinde





Diyarbakırspor'un 1 Eylül tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda divan başkanlığına seçilen Veysi Alphan, genel kurulda divan organları oluşmadığı için olağanüstü genel kurul tutanakları ile diğer evrakları İl Dernekler Müdürlüğü'ne teslim etti.





Bu gelişmenin ardından İl Dernekler Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı'na kulüp yönetimine kayyum atanması için başvuru yaptı. Bu sürecin ardından yeni bir yönetim oluşturulmaması halinde ise Cumhuriyet Savcısı'nın kulübe kayyum atanması ya da derneğin feshini isteme hakkı bulunuyor.





Olağanüstü genel kurulda divan başkanlığına seçilen ve şu an kulübün avukatlığını da yapan Veysi Alphan, son gelişmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, kayyum atanmasının henüz netlik kazanmadığını söyledi.





Teknik direktör Ener Aylak ile yardımcısı Kadri Çiçek'in de istifa etmesiyle sıkıntılarına bir yenisinin eklendiğini vurgulayan Alphan, ''Cumhuriyet Savcısı isterse derneğin kapanması için dava açabilir, isterse de Sulh Mahkemesi'ne başvurarak kulübe kayyum atayabilir. Şu an için savcının ne yapacağını henüz bilmiyoruz. Çünkü savcının değişeceği yönünde bilgiler aldık. Yeni savcının ne zaman görevine başlayacağı ise henüz netlik kazanmadı. Bu süreç devam ederken, kulübün kayyuma kalmaması için bazı kişilerle görüşmeler yapmayı planlıyorum. Şu an için bu isimleri açıklamam doğru olmaz ama kulübün kayyuma kalmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz'' diye konuştu.





Bakan Eker'in görüşleri





Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker ise bir süre önce konuyla ilgili olarak AA muhabirine görüşlerini açıklarken, şu ifadelere yer vermişti:





''Bir ilin, Diyarbakır gibi geçmişte Süper Lig'de oynamış takımının, bu şekilde kayyuma kalması çok üzücü. Her şehirde belediye, vatandaşlar, spor gönüllüleri biraraya gelerek takımlarını destekler. Diyarbakır'da mesela belediyenin Diyarbakırspor'a bir katkısı, etkisi, olumlu manada bir şeyi maalesef pek olmuyor. Dolayısıyla kime kalıyor? Valiliğe, milletvekillerine kalıyor. Onlar birtakım çabalar içine giriyor. Biz de çok uğraştık. Diyarbakırspor taraftarları bunu bilir ama bir yere kadar götürürsün. Sonuçta bu bütünüyle valiliğin veya milletvekillerinin desteğiyle yürüyecek bir iş değildir. Çağrım da var arkadaşlara, rica da ettim çok kişiye, 'yardımcı olun' diye ama hani derler ya 'taşıma suyuyla değirmen dönmez' hesabı. Sonuçta oradaki kitlenin bunu alıp, ileriye taşıması lazım.''