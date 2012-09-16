Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Süper Lig’den, Amatör Lig’e

Bitlis'in Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek tek takımı olan Tatvan Gençlerbirliği Spor Kulübü, uzun yıllar Süper Lig takımlarında top koşturan ve son olarak geçen yıl Spor Toto Süper Lig'den düşen Ankaragücü'nde antrenör olarak çalışan Hakan Keleş'i transfer etti.

16 Eylül 2012 Pazar 11:45
Süper Lig’den, Amatör Lig’e
Tatvan Gençlerbirliği Spor, maddi sıkıntılardan dolayı bir süre önce Ankaragücü'den ayrılan Hakan Keleş'le 1 yıllığına opsiyonlu olarak anlaşma sağlayarak imza attırdı. 21 yıl aradan sonra Tatvan'ı ve Bitlis'i Bölgesel Amatör Lig'de ve Türkiye kupasında temsil edecek olan Tatvan Gençlerbirliği Spor Kulübü, Keleş'in transferiyle transfer atağını başlatırken, önümüzdeki günlerde süper ligden sporcularında transfer edileceğini duyurdu.
 
Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Muhsin Obalı, büyük uğraşlar sonucunda Ankaragücü'nden antrenör Hakan Keleş'i transfer etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
 
Tatvan Gençlerbirliği Spor olarak hem BAL liginde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı elde etmek istediklerini bu yüzden kısıtlı bütçeleriyle transfer atağında sık dokuyup ince elediklerini söyledi. Kulüp olarak uzun bir süredir profesyonel bir teknik direktörü arayışında olduklarını kaydeden Başkan Obalı şöyle konuştu:
 
"Sonunda arayışlarımız sonuç vererek, yıllarca Süper Lig'de top koşturmuş Ankaragücü'den Hakan Keleş'i takımımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tatvan ve Bitlis halkının yıllardan beri hasret kaldığı futbol heyacanını halkımıza yaşatmayı hedefliyoruz. Bu transferler hep bu amaca yöneliktir. Teknik direktörün yanı sıra önümüzdeki günlerde ikisi yabancı olmak üzere 10'dan fazla futbolcu transferi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili basın açıklamasını yapmayı düşünüyoruz. Tüm halkımıza hayırlı olsun. İnşallah hedeflediğimiz yerlere ilk sezonumuzda ulaşacağız."
 
1 yıllık opsiyonlu olarak Tatvan Gençlerbirliği Spor'a imza atan Teknik Direktör Hakan Keleş ise, Tatvan Gençlerbirliği Spor'un başarısı için çalışacağını ve bu başarıların elde edilmesi için takım halinde mücadele edeceklerini belirtti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim