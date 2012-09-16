Süper Lig’den, Amatör Lig’e

Tatvan Gençlerbirliği Spor, maddi sıkıntılardan dolayı bir süre önce Ankaragücü'den ayrılan Hakan Keleş'le 1 yıllığına opsiyonlu olarak anlaşma sağlayarak imza attırdı. 21 yıl aradan sonra Tatvan'ı ve Bitlis'i Bölgesel Amatör Lig'de ve Türkiye kupasında temsil edecek olan Tatvan Gençlerbirliği Spor Kulübü, Keleş'in transferiyle transfer atağını başlatırken, önümüzdeki günlerde süper ligden sporcularında transfer edileceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kulüp Başkanı Muhsin Obalı, büyük uğraşlar sonucunda Ankaragücü'nden antrenör Hakan Keleş'i transfer etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tatvan Gençlerbirliği Spor olarak hem BAL liginde hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı elde etmek istediklerini bu yüzden kısıtlı bütçeleriyle transfer atağında sık dokuyup ince elediklerini söyledi. Kulüp olarak uzun bir süredir profesyonel bir teknik direktörü arayışında olduklarını kaydeden Başkan Obalı şöyle konuştu:

"Sonunda arayışlarımız sonuç vererek, yıllarca Süper Lig'de top koşturmuş Ankaragücü'den Hakan Keleş'i takımımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tatvan ve Bitlis halkının yıllardan beri hasret kaldığı futbol heyacanını halkımıza yaşatmayı hedefliyoruz. Bu transferler hep bu amaca yöneliktir. Teknik direktörün yanı sıra önümüzdeki günlerde ikisi yabancı olmak üzere 10'dan fazla futbolcu transferi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili basın açıklamasını yapmayı düşünüyoruz. Tüm halkımıza hayırlı olsun. İnşallah hedeflediğimiz yerlere ilk sezonumuzda ulaşacağız."

1 yıllık opsiyonlu olarak Tatvan Gençlerbirliği Spor'a imza atan Teknik Direktör Hakan Keleş ise, Tatvan Gençlerbirliği Spor'un başarısı için çalışacağını ve bu başarıların elde edilmesi için takım halinde mücadele edeceklerini belirtti.