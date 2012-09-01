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Süper Lig’de ilk Elazığ-Kasımpaşa maçı

Daha önce 4 kez birbirlerine rakip olan Sanica Boru Elazığspor ile Kasımpaşa, ilk kez Süper Lig'de karşılaşacaklar.

01 Eylül 2012 Cumartesi 14:50
Süper Lig’de ilk Elazığ-Kasımpaşa maçı
Spor Toto Süper Lig'in iki yeni takımı Sanica Boru Elazığspor ile Kasımpaşa, tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım ilk kez 2006-2007 futbol sezonunda PTT 1. Ligi'nde karşı karşıya geldi. O sezon, Kasımpaşa deplasmanda rakibini 2-1 yenerken, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada da Sanica Boru Elazığspor, rakibi karşısında aynı skorla galip gelerek, 3 puanın sahibi oldu.

Geçtiğimiz sezon Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden iki takımın maçlarında gülen taraf Sanica Boru Elazığspor oldu. Ligin ilk yarısında, teknik direktör Hüsnü Özkara yönetimindeki Bordo-Beyazlı ekip, Kasımpaşa'yı evinde 2-1 yendi. Ligin ikinci yarısında, teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Sanica Boru Elazığspor, bu kez deplasmanda teknik direktör Metin Diyadin'in oyuncularını 1-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki maçlarda Sanica Boru Elazığspor 6, Kasımpaşa 4  gol kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de ilk kez bugün (1 Eylül) İzmir'de oynanacak müsabakada mücadele edecek iki takımın karnesi şöyle:

Sezon                       Maç                               Skor          Lig               

2006-2007     Elazığspor-Kasımpaşa            1-2       1. Lig   

                         Kasımpaşa- Elazığspor           1-2       1. Lig

2011-2012     Elazığspor-Kasımpaşa            2-1       1. Lig

                         Kasımpaşa-Elazığspor            0-1       1. Lig
 
 
 
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