Süper Lig’de ilk Elazığ-Kasımpaşa maçı

Spor Toto Süper Lig'in iki yeni takımı Sanica Boru Elazığspor ile Kasımpaşa, tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek.





İki takım ilk kez 2006-2007 futbol sezonunda PTT 1. Ligi'nde karşı karşıya geldi. O sezon, Kasımpaşa deplasmanda rakibini 2-1 yenerken, ligin ikinci yarısındaki karşılaşmada da Sanica Boru Elazığspor, rakibi karşısında aynı skorla galip gelerek, 3 puanın sahibi oldu.





Geçtiğimiz sezon Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden iki takımın maçlarında gülen taraf Sanica Boru Elazığspor oldu. Ligin ilk yarısında, teknik direktör Hüsnü Özkara yönetimindeki Bordo-Beyazlı ekip, Kasımpaşa'yı evinde 2-1 yendi. Ligin ikinci yarısında, teknik direktörlüğünü Bülent Uygun'un yaptığı Sanica Boru Elazığspor, bu kez deplasmanda teknik direktör Metin Diyadin'in oyuncularını 1-0 mağlup etti.





İki takım arasındaki maçlarda Sanica Boru Elazığspor 6, Kasımpaşa 4 gol kaydetti.





Spor Toto Süper Lig'de ilk kez bugün (1 Eylül) İzmir'de oynanacak müsabakada mücadele edecek iki takımın karnesi şöyle:





Sezon Maç Skor Lig





2006-2007 Elazığspor-Kasımpaşa 1-2 1. Lig





Kasımpaşa- Elazığspor 1-2 1. Lig





2011-2012 Elazığspor-Kasımpaşa 2-1 1. Lig





Kasımpaşa-Elazığspor 0-1 1. Lig