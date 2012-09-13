Süper Lig’de hakemler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Lider Galatasaray'ın Antalya deplasmanındaki mücadelesini Yunus Yıldırım yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 4. haftasında görevli hakemler şunlar:
15 Eylül Cumartesi:
18.00 Kasımpaşa-Gaziantepspor: Mustafa İlker Coşkun
20.30 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray: Yunus Yıldırım
20.30 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Abdullah Yılmaz
16 Eylül Pazar:
18.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği: Serkan Çınar
18.00 Trabzonspor-Sivasspor: Özgür Yankaya
20.30 Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu: Hüseyin Göçek
20.30 Akhisar Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mustafa Kamil Abitoğlu
17 Eylül Pazartesi:
20.00 Orduspor-Kayserispor: İlker Meral
20.00 Beşiktaş-Sanica Boru Elazığspor: Kuddusi Müftüoğlu