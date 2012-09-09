Süper Lig’de ’Brezilya futbolu’

2012-2013 sezonu birinci transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Toto Süper Lig'de boy gösterecek yabancı futbolcu sayısı da netleşti.5 Ocak'ta başlayacak devre arası transfer dönemine kadar ligde 47 ülkeden 154 yabancı futbolcu mücadele edecek.





Spor Toto Süper Lig takımlarının yabancı oyuncu tercihinde ilk sırayı Brezilyalılar aldı. Ligde 20 Brezilyalı futbolcu forma giyecek. ''Sambacıları'' en çok tercih eden kulüpler 3'er oyuncuyla Trabzonspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.





Süper Lig'e en fazla oyuncu gönderen ikinci ülke 9 kişiyle Kamerun olurken, 8 futbolcuyla Arjantin de 3. sırada bulunuyor.





Lig'de, 2012-2013 sezonunun ilk devresinde ülkelere göre yabancı oyucu dağılımı şöyle oluştu:





Brezilya (20), Kamerun (9), Arjantin (8), Çek Cumhuriyeti ve Nijerya, Portekiz (7), Hırvatistan, Slovakya, Senegal (6), İsveç, Fildişi Sahili, Bosna Hersek, Sırbistan ve Polonya (5), Hollanda, Fransa ve Uruguay (4), Romanya, İspanya ve Gine (3), Şili, Avusturya, Kongo, Bulgaristan ve Almanya (2), İskoçya, Finlandiya, Fas, Sierra Leone, İngiltere, Belçika, Gana, Litvanya, Karadağ, Tunus, Arnavutluk, Kosta Rika, Slovenya, Kanada, Bolivya, Jamaika, Cezayir, Gürcistan, Paraguay, İzlanda, Mısır ve Angola (1)





Trabzonspor yabancılaştı





Trabzonspor, 12 futbolcuyla kadrosunda en fazla yabacı oyuncu bulunduran takım oldu.





Bordo-mavili kulübün ardından, yabancı kontenjanını 10'ar futbolcuyla dolduran Galatasaray, Kayserispor, Kasımpaşa ve İstabul Büyükşehir Belediyespor sıralandı. Fenerbahçe'nin kadrosunda 9, Beşiktaş'ın kadrosunda ise 8 yabancı futbolcu yer alıyor.





Kadrosunda en az yabancı oyuncu bulunduran takım ise 5 futbolcuyla ligin yeni ekibi Akhisar Belediyespor oldu.





Ligde yer alan takımlardan ayrıca Bursaspor, Mersin İdmanyurdu, Orduspor ve Sivasspor'un 9'ar, Gençlerbirliği, Kardemir Demir Çelik Karabükspor, Sanica Boru Elazığspor ve Eskişehirspor'un 8'er, Medical Park Antalyaspor ve Gaziantepspor'un 6'şar yabancı oyuncusu bulunuyor.





Spor Toto Süper Lig'de yer alan takımların yabancı futbolcuları ve ülkeleri ise şöyle:





Galatasaray





Milan Baros, Tomas Ujfalusi (Çek Cumhuriyeti), Johan Elmander (İsveç), Albert Riera (İspanya), Dany Nounkeu (Kamerun), Fernando Muslera (Uruguay), Nordin Amrabat (Hollanda), Emmanuel Eboue (Fildişi Sahili), Cristiano Margues Gomes, Felipe Melo (Brezilya)





Kasımpaşa





Santiago Garcia, Tabare Viudez, Pablo Pintos (Uruguay), Georgi Sarmov, Nikolay Dimitrov (Bulgaristan), Kalu Uche (Nijerya), Kafoumba Coulibaly (Fildişi Sahili), Djalma Campos (Angola), Fabian Ernst (Almanya), Andreas Isaksson (İsveç)





Medical Park Antalyaspor





Sammy Ndjock, Xavier Elikplim (Kamerun), Ismail Aissati (Hollanda), Limine Diarra (Senegal), Nikola Zizic (Hırvatistan), Promise Isaac (Nijerya)





Beşiktaş





Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Ricardo Quaresma (Portekiz), Roberto Hilbert (Almanya), Tomas Sivok (Çek Cumhuriyeti), Julien Escude (Fransa), Filip Holosko (Slovakya), Allan Mcgregor (İskoçya)





Fenerbahçe





Alex De Souza, Cristian Baroni (Brezilya), Dirk Kuyt (Hollanda), Mouss Sow (Senegal), Raul Meireles (Portekiz), Milos Krasic (Sırbistan), Miroslav Stoch (Slovakya), Henri Bienvenu (Kamerun)





Gençlerbirliği





Duska Tosic, Dejan Lekic, Redosav Petrovic (Sırbistan), Debattik Curri (Arnavutluk), Ante Kulusic (Hırvatisyan), Azofeifa Corrales (Kosta Rika), Ermin Zec (Bosna Hersek), Ekigho Ehiosun (Nijerya)





Orduspor





Alfredo Monje, Javier Umbides (Arjantin), Garcia Iniguez, David Barral (İspanya), Saso Fornezzi (Slovenya), Miguel Garcia (Portekiz), Roversio Barros (Brezilya), Jacgues Gosso (Fildişi Sahili), Bogdan Stancu (Romanya)





Sivasspor





Roman Bednar, Jakub Narvatil, Milan Cerny (Çek Cumhuriyeti), 1 Jasgues Faty (Senegal), Milan Borjan (Kanada), Kamil Grosicki (Polonya), Micheal Eneramo (Nijerya), Ricardo Pedriel Sugerez (Bolivya), Aatif Chahechouhe (Fransa)





Akhisar Belediyespor





Bruno Rosa, Diego Costa Lima (Brezilya), Severin Brice Bikoko (Kamerun), İbrahima Sonko (Senegal), Sani Gideon (Nijerya)





Trabzonspor





Marek Cech, Marek Sapara, Robert Vittek (Slovakya), Alanzinho, Emerson Da Conceiçao, Henrigue Carneiro (Brezilya), Didier Zokora (Fildişi Sahilleri), Gustavo Colman (Arjantin), Marc Janko (Avusturya), Ondrej Celustka (Çek Cumhuriyeti), Souleman Bamba (Fransa), Adrian Mierzejewski (Polonya)





İstanbul Büyükşehir Belediyespor





Marcus Vinicius Cesario, Lima Da Silva, Brito Da Silva (Brezilya), Eduardo Carvalho, Andre Geraldes De Barros (Portekiz), Kamil Zayette (Gine), Marcin Kus (Polonya), Samuel Holmen (İsveç)), Edin Visca (Bosna Hersek), Pierre Webo (Kamerun)





Bursaspor





Pablo Martin Batalla, Fernando Belluschi (Arjantin), Petteri Forsell (Finlandiya), Sebastian Pinto (Şili), Stanislav Sestak (Slovakya), Michael Basser (Fas), Teteh Bangura (Sierra Leane), Alfred N'diaye (Fransa), Scott Carson (İngiltere)





Eskişehirspor





Diego Angelo De Oliveira, Leonardo De Deus Santos (Brezilya), Ruud Boffin (Belçika), Tello (Şili), Patryk Malecki (Polonya), Kamara (Senegal), Atdhe Nuhiu (Avusturya), Jerry Akaminko (Gana)





Gaziantepspor





Haris Medunjanin, Senijad İbricic (Bosna Hersek), Zydrünas Karcemarskas (Litvanya), Gilles Binya (Kamerun), Ismael Sosa (Arjantin), Ivan Kecojevic (Karadağ)





Mersin İdman Yurdu





Danillo Bueno, Ivan De Souza (Brezilya), Joseph Boum (Kamerun), Nduka Ozokwo (Nijerya), Wissem Ben Yahia (Tunus), Marcin Robak (Polonya), İbrahim Yattara (Gine), Juan Pablo Culio (Romanya), Milan Stepanov (Sırbistan)





Kardemir Demir Çelik Karabükspor





Vjekoslav Tomiç, Anthony Seric (Hırvatistan), Destin Mabiala, Lomana Lualua (Kongo), Florin Lucian Cernat (Romanya), Luton Shelton (Jamaika), Hemroun Jugurtha (Cezayir), Sanel Jahic (Bosna Hersek)





Kayserispor





Pablo Mouche, Cangele (Arjantin), Alex Silva Cleyton, Bobo (Brezilya), Zurab Khizanishvili (Gürcistan), Riveros Nunez (Paraguay), Diego Biseswar (Hollanda), Mbaye (Senegal), Emir Kujovic (İsveç), Gretar Steinsson (İzlanda)





Sanica Boru Elazığspor





Vanja Ivesa, Hrvoje Spahija (Hırvatistan), Pascal Feindouno (Gine), Amr Hassan Zaki (Mısır), Herve Tum (Kamerun), Fabio Silva Bilica (Brezilya), Julien Faubert (Fransa), Marvin Zeegelaar (Hollanda)