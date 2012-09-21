Süper Lig’de 6. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
28 Eylül Cuma:
20.00 Orduspor-Galatasaray (Ordu 19 Eylül)
29 Eylül Cumartesi:
16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Atatürk)
19.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)
30 Eylül Pazar:
16.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Eskişehir Atatürk)
19.00 Medical Park Antalyaspor-Sanica Boru Elazığspor (Akdeniz Üniversitesi)
19.00 Trabzonspor-Mersin İdmanyurdu (Hüseyin Avni Aker)
1 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Sivasspor (BJK İnönü)