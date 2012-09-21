Süper Lig’de 6. hafta programı

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta müsabakalarının programı belli oldu.





Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:





28 Eylül Cuma:





20.00 Orduspor-Galatasaray (Ordu 19 Eylül)





29 Eylül Cumartesi:





16.00 Bursaspor-Gaziantepspor (Bursa Atatürk)





19.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Manisa 19 Mayıs)





19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)





30 Eylül Pazar:





16.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)





16.00 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Eskişehir Atatürk)





19.00 Medical Park Antalyaspor-Sanica Boru Elazığspor (Akdeniz Üniversitesi)





19.00 Trabzonspor-Mersin İdmanyurdu (Hüseyin Avni Aker)





1 Ekim Pazartesi:





20.00 Beşiktaş-Sivasspor (BJK İnönü)