Süper Lig’de 6. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmalarında görevli hakemler şunlar:
28 Eylül Cuma:
20.00 Orduspor-Galatasaray: Barış Şimşek
29 Eylül Cumartesi:
17.00 Bursaspor-Gaziantepspor: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: İlker Meral
19.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor: Hakan Ceylan
30 Eylül Pazar:
16.00 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Sabancı
19.00 Trabzonspor-Mersin İdman Yurdu: Mustafa İlker Coşkun
19.00 Medical Park Antalyaspor-Sanica Boru Elazığspor: Fırat Aydınus
20.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Hüseyin Göçek
1 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Sivasspor: Mete Kalkavan