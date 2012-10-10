Süper Kupa Sarı-Lacivert

Spor Toto Erkekler Voleybol Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, üst üste 2. kez kupanın sahibi oldu.





2008 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da ilk yıl İstanbul Büyükşehir Belediye, 2009'da ise Ziraat Bankası şampiyon olmuştu.





Geçen yıl Arkas Spor'u 3-0 yenerek Süper Kupa'yı alan Fenerbahçe Grundig, bu yıl da Galatasaray karşısında aynı skorla galip gelerek kupayı kaldırdı.





TVF Başkent Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk setinde, henüz 5. dakika oynanırken çıkan olaylar nedeniyle maça bir süre ara verildi. Çevik kuvvet olayları bastırırken devam eden mücadelenin ikinci ve üçüncü setlerinde de olaylar çıkmaya devam etti.