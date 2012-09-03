Süper Kupa, Muratpaşa’nın

Bayanlar Hentbol Süper Kupa maçında Antalya Muratpaşa Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 27-19 yenerek, mutlu sona ulaştı.
Karşılaşma sonrasında düzenlenen kupa töreninde, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Teknik Eğitim Kurulu Başkanı Güven Sevil, Antalya Muratpaşa Belediyesi takımı oyuncularına madalya ve kupasını takdim etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi takımı oyuncuları da madalyalarını THF Genel Sekreteri Barbaros Mutlu Kadıoğlu'nun elinden aldı.
Antalya Muratpaşa Belediyesi: 27 - İzmir Büyükşehir Belediyesi: 19
Hakemler: Yunis Tokmak, Serdar Özen
Antalya Muratpaşa Belediyesi: Sevilay, Tankaskaya, Kübra 1, Perihan 1, Pavic 3, Khouildi 6, Carbune 7, Serpil 4, Nur 4, Meral 1
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Esra, Duygu 1, Yasemin 2, Gonca 2, Şeyma 1, Aslı 4, Fatma 2, Burcu 3, Sibel 1, Esin 2, Seda 1
İlk yarı: 11-8 (Antalya Muratpaşa Belediyesi lehine)
İki dakika cezası alanlar: Tankaskaya, Pavic, Khouildi, Serpil (Antalya Muratpaşa Belediyesi), Yasemin, Gonca (2), Burcu, Özlem, Esin (2) (İzmir Büyükşehir Belediyesi)