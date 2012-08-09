Süper Final biletlerine izdiham

Bilet alabilmek için dün akşam iftar saatinden sonra Yeni Erzurum Stadyumu önünde kuyruk oluşturan taraftarlar, izdihama neden oldu. Biletler 11.00'de iki farklı gişeden satışa çıktı.





Erzurum'a çevre illerden çok sayıda taraftar geldi. İstanbul ve Erzurum'da 23 bin 800 biletin satışa sunulduğu açıklandı. Erzurum'da satışa çıkan 3 bin bilet adeta kapışıldı. Bilet alanlar kendilerini mutlu saydı. Taraftarlar iki gişeden bilet satışına tepki gösterdi.





Kuyrukta bekleyen taraftarlar Erzurum'dan Türkiye'ye dostluk mesajı göndererek, "Kazanan ve kaybeden önemli değil. Önemli olan Erzurum'da Türk futbulu ve dostluk kazansın." dediler.





Biletler TC vatandaşlık numarası üzerinden satıldı. Karaborsanın önüne geçmek için taraftarlara ikiden fazla bilet satışı yapılmadı. Saatlerce bilet almak için güneş altında oruçlu halde sıra bekleyen bazı taraftarların gergin olması dikkat çekti. Güneşten bunalan bazı taraftarların arabalarının gölgesinde veya yerlerde yatması ise gözden kaçmadı.