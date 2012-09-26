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Süper Cobra'lar nihayet geldi

Türkiye’nin ABD’den 10 yıldır beklediği Super Cobra taarruz helikopterleri sonunda teslim edildi.

26 Eylül 2012 Çarşamba 10:47
Süper Cobra'lar nihayet geldi

 

Başbakan Erdoğan’ın ABD Başkanı Obama’dan bizzat istediği Cobra helikopterler geldi.

111 milyon dolara mal olan 3 Super Cobra taarruz helikopterinin hafta sonu Ankara’ya getirilerek TSK’ya teslim edildiği öğrenildi.

Helikopterlerin Türkiye’ye satılabilmesi için ABD Kongresi’nden karar çıkması gerekiyordu. Kongre onay sürecinin kasım ayında tamamlanmasının ardından, ABD’nin helikopter teslimatını bahar aylarında yapması bekleniyordu. Helikopterlerin donanımlarında bazı yenilikler yapıldığı ve bu nedenle teslimatın sonbahara kaldığı belirtildi.

Habertürk'ün 'Sahibinden ikinci el cobra' başlığıyla yer alan haberde, Ankara'nın ABD’den son 10 yıl içerisinde defalarca Super Cobra helikopteri talebinde bulunduğu ancak ancak Washington'un, ihtiyaç fazlası helikopter bulunmadığı gerekçesiyle Türkiye’ye olumlu yanıt vermediği hatırlatıldı. Ayrıca, talebin son olarak 3 yıl önce güncellendiği kaydedildi.

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