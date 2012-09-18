Sultanların altın kavgası

Londra Olimpiyat Oyunları’nda 52 yıllık bir hasreti noktalayarak dünya devleriyle mücadele eden ve finalleri kılpayı kaçıran Filenin Sultanları’nın arasına “paylaşılamayan” ödül altınları girdi.





Milliyet Gazetesi'nden Ragıp Tekin'in haberine göre; Ankara’da yapılan Olimpiyat Elemeleri’nde Rusya, Almanya, Polonya, Bulgaristan ve Hırvatistan gibi filenin güçlü devlerini saf dışı bırakarak olimpiyat vizesi alan Sultanların, bu başarılarının karşılığı olarak kazandıkları ödül paylaşımında “kriz” yaşadıkları ortaya çıktı.





Ankara’da yapılan elemelerin 14 kişilik kadrosunda yer alan Güldeniz Önal ve Ergül Avcı olimpiyatların 12 kişilik standart kadrosuna giremeyince Londra kafilesinde yer alamadılar. İki takım arkadaşının yaşadığı bu duruma üzülen takım kaptanı Esra Gümüş devreye girerek Sultanlarla bir görüşme yaptı ve katılım ödülü olarak kendilerine dağıtılan 1500 altının sporculara düşen bölümünün eşit şekilde 14’e bölünmesi teklifinde bulundu.





Kaptan Esra’nın Güldeniz ve Ergül’ü de prime dahil ederek “biz bir ekibiz” mesajı verme çabasına ilk itiraz milli takımın ikiz kardeşleri Gözde - Özge Kırdar çiftinden geldi. Bu itiraz üzerine Esra Gümüş’ün, primin havuz sistemi oluşturularak dağıtılma teklifi rafa kaldırıldı ve kadroda yer alan 12 oyuncuya ödül karşılığı olarak 70’şer bin lira dağıtıldı.





Bu gelişme Kadın Voleybol Milli Takım oyuncuları arasında büyük huzursuzluk ve tatsızlığa neden olurken kaptan Esra’nın ısrarları ve federasyondan yetkili isimlerin devreye girmesi soncunda havuz oluşturularak Vakıfbank’ın iki milli oyuncusu Güldeniz Önal ile Ergül Avcı’ya 30’ar bin lira prim ödemesi yapıldı.