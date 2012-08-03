Sultanlar turu zora soktu

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'na mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, grubundaki 4. maçında Güney Kore ile karşılaştı.





Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'ndaki 2. galibiyetini Güney Kore'yi 3-2 yenerek aldı.





Milliler bu galibiyet gruptaki puanını 6 puana çıkardı ve 4. sıra yükseldi.





Olimpiyat Oyunları'nda gruplardan 4'er takım çıktığı için Milliler, son maçta grup lideri ve olimpiyatın güçlü ekiplerinden ABD'yi yenmek zorunda... 4. sıra için çektiğimiz Brezila ise son maçında grubun zayıf ekibi Sırbistan ile karşılaşacak.





Filenin Sultanları, gruptaki 5. maçında ABD ile karşılaşacak. Mücadele 5 Ağustos Pazar günü saat 22:00'da başlayacak.





1. SET: 25-16





2. SET: 21-25





3. SET: 25-18





4. SET: 19-25





5. SET: 15-12