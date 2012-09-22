Süleyman Demirel Hastanede!

Sosyal medyada da sağlık durumuyla ilgili haberlerin yer aldığını belirten Demirel, bu durumun tedirginlik yarattığını belirterek, “Şu saatte dahi yüzlerce telefon geldi. Buraya kadar geldiniz. Sizden saklanan bir şey yok. Sağlığım iyidir. Allah’a şükür bizi sevenler, bizimle ilgili olanların telaş etmesine gerek yok. Değerli hekimler var. Bu hekimler beni takip ederler. Kontrolden geçmek üzere buraya geldik. Seyahatten döner dönmez kontrolleri tekrar yapalım dedi arkadaşlar, biz de dedik ki eve gitmeden uğrayalım. Kontroller her 3-4 ayda bir yapılıyor” diye konuştu.



Demirel’in doktoru Aylin Cesur, Demirel’in 11 Eylül’den beri Antalya ve Isparta’da hem yaz tatili yaptığını hem de birtakım açılışlar yaptığını söyledi. Demirel’in sağlığının yerinde olduğunu belirten Cesur, Demirel’in Antalya’ya gitmeden önce gribal enfeksiyon geçirdiğini, bu kapsamda ağustosun sonunda tetkiklerin yapıldığını, tatil dönüşü tahlil ve tetkiklerin tekrarlanmasının istendiğini anlattı. Bunun için hastaneye geldiklerini bildiren Cesur, “Cumhurbaşkanı son derece sağlıklı. Kontrolleri ve tetkikleri yapıldıktan sonra evimize gideceğiz, herhangi bir sorun yoktur” diye konuştu.