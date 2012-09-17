Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Sukuk harbi başlıyor

İlk sukuk ihracını bu hafta gerçekleştirecek Türkiye ile Malezya ve Endonezya'nın pazara girmesi sukuk savaşlarını başlattı.

17 Eylül 2012 Pazartesi 09:50
Sukuk harbi başlıyor

Sukuk için küresel talebin beş yılda 300 milyar dolardan 900 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Türkiye Hazinesi ilk kez bir sukuk ihracı yaparak dünyada talebin hızla arttığı bu alana giriş yaptı. Ernst & Young'ın Global İslami Bankacılık Merkezi tarafından yapılan son araştırmaya göre sukuk için küresel talep 2017'de 300 milyar dolardan 900 milyar dolara çıkacak. İslami bankacılık sektörünün çift haneli büyümesinin bir sonucu olan bu gelişmelerde güvenilir, şeriata uygun ve likit menkul kıymet iştahındaki artışın da etkisi var. Talep İslami finans kurumlarının yanı sıra fon yöneticilerinden ve elinde yüklü parası olan bireylerden geliyor. Araştırmaya göre sukuk pazarını büyütecek ve bundan en fazla fayda sağlayacak olan ülkeler ise Türkiye, Malezya ve Endonezya. Geleneksel batılı yatırım araçlarına parasını gömen kurumlar da son dönemde Avrupa'daki borç krizinin de etkisiyle İslami ürünlere yönelmeye başladı. Ernst & Young'ın Global İslami Bankacılık Merkezi Başkanı Ashar Nazim, "Sukuk spotlar altında olacak. Özellikle küresel ekonomideki erime ve riskli borçların taşınmasından öğrenilenler bu süreci daha da hızlandırdı. Güneydoğu Asya ve Ortadoğu'nun büyük şirketleri uluslararası sukuk piyasasına giriyor. Küresel finans firmaları da sukuk pazarındaki hacimlerini artırıyorlar" dedi.

İŞLEM PLATFORMU EKSİK
Sukuk piyasasında en önemli eksiğin arz kısmı olduğunun da altını çizen Ashar Nazim, bu piyasaya özel bir küresel işlem platformunun eksikliğinin yaşandığını aktardı. 2011'de sukuk ihraçlarının yüzde 86'sı kamu ve kamu kuruluşları tarafından yapıldı.

Eurobond'dan daha ucuza borçlanma bekleniyor
Hazine Müsteşarlığı'nın ilk kez yapacağı ve bu hafta tamamlanacak dolar cinsi sukuk ihracına yüksek bir talep gelmesi bekleniyor. Körfez yatırımcılarının çeşitlilik konusundaki yoğun istekleri, piyasada yeni ihraçların talepten az olması ve bölgedeki nakit bolluğu nedeniyle Türkiye'nin İslami bir enstrümanla yapacağı ilk ihracında mevcut eurobondlarından daha düşük bir maliyetle borçlanma imkânı oluşabileceği belirtiliyor.

Fransa, İngiltere uçtu Almanya direniyor
Çoğunluğu Türk milyonlarca Müslüman'ın yaşadığı Almanya sukuk konusunda diretirken özellikle İngiltere ve Fransa bu pazarda iyiden iyiye yol aldı. İslami finans düzenlemeleri ve teşvikleri yapan İngiltere ve Fransa'nın aksine Almanya vergi konusunda geri adım atmayınca İslami finans da gelişemiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim