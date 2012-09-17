Sukuk harbi başlıyor

Sukuk için küresel talebin beş yılda 300 milyar dolardan 900 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Türkiye Hazinesi ilk kez bir sukuk ihracı yaparak dünyada talebin hızla arttığı bu alana giriş yaptı. Ernst & Young'ın Global İslami Bankacılık Merkezi tarafından yapılan son araştırmaya göre sukuk için küresel talep 2017'de 300 milyar dolardan 900 milyar dolara çıkacak. İslami bankacılık sektörünün çift haneli büyümesinin bir sonucu olan bu gelişmelerde güvenilir, şeriata uygun ve likit menkul kıymet iştahındaki artışın da etkisi var. Talep İslami finans kurumlarının yanı sıra fon yöneticilerinden ve elinde yüklü parası olan bireylerden geliyor. Araştırmaya göre sukuk pazarını büyütecek ve bundan en fazla fayda sağlayacak olan ülkeler ise Türkiye, Malezya ve Endonezya. Geleneksel batılı yatırım araçlarına parasını gömen kurumlar da son dönemde Avrupa'daki borç krizinin de etkisiyle İslami ürünlere yönelmeye başladı. Ernst & Young'ın Global İslami Bankacılık Merkezi Başkanı Ashar Nazim, "Sukuk spotlar altında olacak. Özellikle küresel ekonomideki erime ve riskli borçların taşınmasından öğrenilenler bu süreci daha da hızlandırdı. Güneydoğu Asya ve Ortadoğu'nun büyük şirketleri uluslararası sukuk piyasasına giriyor. Küresel finans firmaları da sukuk pazarındaki hacimlerini artırıyorlar" dedi.



İŞLEM PLATFORMU EKSİK

Sukuk piyasasında en önemli eksiğin arz kısmı olduğunun da altını çizen Ashar Nazim, bu piyasaya özel bir küresel işlem platformunun eksikliğinin yaşandığını aktardı. 2011'de sukuk ihraçlarının yüzde 86'sı kamu ve kamu kuruluşları tarafından yapıldı.



Eurobond'dan daha ucuza borçlanma bekleniyor

Hazine Müsteşarlığı'nın ilk kez yapacağı ve bu hafta tamamlanacak dolar cinsi sukuk ihracına yüksek bir talep gelmesi bekleniyor. Körfez yatırımcılarının çeşitlilik konusundaki yoğun istekleri, piyasada yeni ihraçların talepten az olması ve bölgedeki nakit bolluğu nedeniyle Türkiye'nin İslami bir enstrümanla yapacağı ilk ihracında mevcut eurobondlarından daha düşük bir maliyetle borçlanma imkânı oluşabileceği belirtiliyor.



Fransa, İngiltere uçtu Almanya direniyor

Çoğunluğu Türk milyonlarca Müslüman'ın yaşadığı Almanya sukuk konusunda diretirken özellikle İngiltere ve Fransa bu pazarda iyiden iyiye yol aldı. İslami finans düzenlemeleri ve teşvikleri yapan İngiltere ve Fransa'nın aksine Almanya vergi konusunda geri adım atmayınca İslami finans da gelişemiyor.