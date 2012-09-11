Suat Kılıç ve Demirören, Zürih’e gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, FIFA Başkanı Sepp Blatter ve FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'in ev sahipliğinde düzenlenecek zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile UEFA 1'inci Başkan Vekili ve FIFA İcra Kurulu Üyesi Şenes Erzik ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören de katılacak.





Kupa öncesi gerçekleştirilecek bu önemli toplantıda, maçların yapılacağı Antalya, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Rize ve Trabzon şehirlerinin vali ve belediye başkanları ile Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TFF Genel Sekreteri Prof. Dr. Emre Alkin ve yönetim kurulu üyeleri de bulunacak.





13 Eylül Perşembe günü yerel saatle 10.30'da başlayacak toplantılar, organizasyon yol haritasının katılımcılarla paylaşılmasının ardından saat 12.15'te yapılacak imza töreniyle sona erecek.





Bu arada yarın TFF çalışanlarından oluşan yerel organizasyon komitesinin, proje yönetimi, medya, pazarlama, biletleme, ulaşım, bilgi işlem, stadyum ve güvenlik konularında FIFA yetkilileri ile geniş katılımlı bir çalışma toplantısı yapacakları kaydedildi.





Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası, 24 ülkenin katılımıyla 21 Haziran-13 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.



