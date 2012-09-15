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Suat Kılıç, Antalya’da

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, ''Stadyumları 15 günde bir maç yapılan yerler olarak kullanmayacağız. Stadyumlar aynı zamanda kongrelerin, gösterilerin yapıldığı, büyük tiyatro oyunlarının sergilendiği, konserlerin verildiği, şiir dinletilerinin gerçekleştirildiği yerler ve mekanlar olacak'' dedi

15 Eylül 2012 Cumartesi 19:40
Suat Kılıç, Antalya’da
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Medical Park Antalyaspor'un bu sezon maçlarını yapacağı Akdeniz Üniversitesi Futbol Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. 

Bakan Kılıç, stadyumda gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitedeki stadın Antalya taraftarına paralel koltuk sayısına ulaşmadığını, ancak yeni bir stadyum yapılıncaya kadar kırmızı-beyazlı taraftarların kent merkezindeki bir yerde maçların oynanması yönündeki taleplerinin yerine gelmiş olacağını ifade ederek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da girişimleriyle Medical Park Antalyaspor'un maçlarını 2 yıl boyunca burada oynamasının kararlaştırıldığını belirtti.

Stadyumda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'ndan sağlanan bütçe ile bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğünü anlatan Kılıç, 8 bin koltuklu stadyumda gerekli mimari çalışmaların da gerçekleştirildiğine işaret etti.

Medical Park Antalyaspor'un 2 yıl sonra ise yeni mekanına taşınmış olmasını hedeflediklerini bildiren Bakan Kılıç, ''2012 yılı sonuna kadar Antalya'nın yeni stadyumunun ihalesi yapmış olmayı ve müteahhidine yeri, arsayı teslim etmiş olmayı hedefliyoruz. Antalya Stadyumu'na ilişkin projelerin bakanlığımızdaki onayları verildi, projeler sayfa sayfa, etüt etüt onaylandı. Uygulama noktasındaki eksiklikler giderildi'' diye konuştu.

Onaylanan projelerin Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'ne de teslim edildiğini ifade eden Kılıç, ekim ayının sonuna kadar ihalenin yapılabilmesini umut ettiklerini kaydetti.

Yeni stadyumun yıl sonuna doğru temeli atıldığı takdirde iki yıl sonra Medical Park Antalyaspor'un maçlarını 33 bin seyircinin önünde oynaya imkanına sahip olacağını kaydeden Kılıç, ''Yeni Antalya Stadyumu sadece 15 günde bir maçların oynanacağı bir yer olmayacak. Yeni stadyum, kulübün hediyelik eşyalarının satılabileceği, gelen taraftarlara çay,  yemek ikramının yapılabileceği, sosyal donatıların da yer alabileceği bir mekan olacak'' diye konuştu.

Bu açıdan da Antalyaspor Futbol Kulübü'ne gelir getirisi olabilecek bir mekan kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kılıç, Antalya'ya yaşayan bir stadyum kazandırmayı amaçladıklarını vurguladı. İnsanların istedikleri zaman gelip, vakit geçirebildikleri, ziyaret edebildikleri, bahçelerinde ya da kafeteryalarında çay içebildikleri stadyum inşa edileceğine işaret eden Kılıç, bu konuda hiçbir engele takılmak istemediklerini kaydetti.

Yasal bir engele takılmak, şehrin yerel inisiyatiflerinden gelebilecek negatif bir durumla yüz yüze kalmak istemediklerini vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

''Bu stadyum sadece Antalya'nın futbol hayatını dizayn etmekle kalmayacak, aynı zamanda Antalya kentinin kum, deniz, güneş turizminin yanında kongre turizmi bakımından da gelişmesine imkan sağlayacak bir sosyal donatı olacak. Stadyumları 15 günde bir maç yapılan yerler olarak kullanmayacağız, stadyumlar aynı zamanda kongrelerin, gösterilerin yapıldığı, büyük tiyatro oyunlarının sergilendiği, konserlerin verildiği, şiir dinletilerinin gerçekleştirildiği yerler ve mekanlar olacak.''

Projeyle Antalya'nın sadece spor hayatına değil, sosyo kültürel hayatına da katkı sağlayacaklarını dile getiren Kılıç, projede bugüne kadar idari yargı süreçlerinde, sivil toplum örgütlerinin tepkileriyle karşılaştıklarını, bu nedenle Antalyalılar'dan biraz daha destek ve yapıcı yaklaşım beklediklerini kaydetti.

Bakan Kılıç, daha sonra stadyumu gezdi.

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