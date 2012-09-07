Stoch’tan şok açıklama!

Miroslav Stoch’tan çarpıcı açıklamalar... Slovak Milli Takım kampında Sport KY’nin sorularını yanıtlayan yıldız futbolcu, “Fenerbahçe’de hedefimiz Şampiyonlar Ligi’ydi ama Avrupa Ligi’nde olmak da o kadar kötü değil. Fakat hayal kırıklığı içinde olduğumuzu söyleyemem. Grubumuzda zayıf takım yok. Marsilya favori” dedi.





Fenerbahçe’de ilk on bire giremeyişini de değerlendiren Stoch, “Geçen sezon harikaydı. Takımın en iyi oyuncularından birisiydim. Dolayısıyla şu anda neden oynamadığımı anlamıyorum. Hocam benimle sürekli konuşuyor. Ben de bu nedenle mutluyum. Çalışıyorum ama şans bulamıyorum. Sanırım çalışmam yeterli görülmüyor. Ben formam için savaşmak istiyorum. Fakat bu daha fazla uzun sürerse artık yedek beklemek istemem. Menajerim de benim için takım aramaya başlar. Takıma takviyeler yapıldı. Fakat bu benimle ilgili değildi. Çok da ilgilenmiyorum gelmeleriyle” dedi.





Kaynak: Habertürk